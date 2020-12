Así queda la nueva relación entre la UE y el Reino Unido

Cuando terminemos de comer las doce uvas, además de estrenar un nuevo año, el Reino Unido será completamente un país ajeno a la Unión Europea (UE). Se consuma así el primer divorcio en la historia de la UE y comienza una nueva fase en las relaciones entre Londres y Bruselas, tras el fin del periodo de transición que comenzó el pasado 31 de enero con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y con los acuerdos alcanzados el día de Nochebuena y que se han firmado hoy en Bruselas y Londres.

"Este ha sido un año muy duro, pero lo acabamos con buenas noticias que nos permiten mirar al 2021 con esperanza. Esperanza porque los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea nos dan una certidumbre muy necesaria y establecen un marco beneficioso para nuestra relación futura, y esperanza porque las vacunas contra la covid-19 nos permitan ir recuperando la normalidad", señala el embajador británico en España Hugh Elliott.

"Tenemos muchos retos en los que colaborar juntos, desde trabajar por una distribución mundial solidaria de la vacuna contra el coronavirus al cambio climático, en el que centraremos nuestros esfuerzos en galvanizar la respuesta internacional durante la cumbre que organizamos en noviembre en Glasgow", asegura el embajador en una primera valoración.

Sin embargo, esta nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea abre numerosas preguntas a nivel práctico que vamos a intentar responder.



1. RESIDENTES CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resido en el Reino Unido, ¿hay algún cambio en mi situación?

-Ninguno. Siempre que vivan en el Reino Unido antes del 31 de diciembre tendrá sus derechos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad garantizados gracias al Acuerdo de Retirada firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

¿Tengo que hacer algo?

-Tiene que estar registrado como residente en el Sistema de Asentamiento, para lo que tienes de plazo hasta el 30 de junio. Aquellos que lleven cinco años de residencia continuada reciben el estatus de asentado; los que lleven menos de cinco años reciben el estatus de pre-asentado y pueden solicitar el estatus de asentado cuando cumplen los cinco años. El registro es gratuito, muy fácil y rápido.

¿Cuántos españoles viven en el Reino Unido?

-Según las últimas cifras disponibles, más de 246.000 españoles se habían registrado a 30 de septiembre, de las que se habían procesado 237.500 solicitudes. De ellas, el 46% ha recibido el estatus de asentado y el 52% el de pre-asentado.



2. NUEVOS TRABAJADORES DE LA UE

¿Y si quiero ir a vivir o trabajar al Reino Unido a partir del 1 de enero?

-La libre circulación de personas entre el Reino Unido y la Unión Europea se acaba el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, el Reino Unido pone en marcha un sistema migratorio por puntos (PBS, por sus siglas en inglés) que dará un tratamiento igualitario a los ciudadanos de los países de la UE y a los del resto del mundo, dando prioridad a las habilidades y talento de las personas por encima de su país de procedencia.

-Se puede visitar el Reino Unido durante un periodo máximo de 6 meses sin visado para hacer turismo, ver a familiares o amigos, realizar estudios de corta duración y actividades empresariales como conferencias.

-Si se quiere ir a trabajar, se tendrá que solicitar un visado de acuerdo con el PBS.

¿Qué visado tendré que pedir?

-Hay varios tipos de visados, por ejemplo: El visado de Trabajador Cualificado: Para resultar elegible hay que sumar 70 puntos que se van obteniendo con diferentes requisitos como contar con una oferta de trabajo de una empresa autorizada (20 puntos) para un nivel de capacitación adecuado (20 puntos), con un salario por encima de 26.500 libras (20 puntos) y tener un B1 de nivel de inglés (10 puntos). Si el salario de la oferta es de entre 20.480 y 26.500 libras, puedes obtener puntos canjeándolos si tienes otros requisitos.

El visado de Salud y Asistencia: Si recibes una oferta de empleo del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), de un proveedor del NHS o del sector de asistencia social y cumples los requisitos podrás pedir este visado, que tiene una vía rápida, tasas reducidas y apoyo específico durante el proceso de solicitud.

El Talento Global: Abierto a mayores de 18 años que puedan demostrar un talento excepcional en campos como ciencias, ingeniería, medicina, humanidades o tecnología digital.

3. ESTUDIANTES DE LA UE

¿Qué ocurre si quiero estudiar en una universidad en el Reino Unido?

-Aquellos estudiantes que hayan llegado antes del 31 de diciembre tendrán que registrarse en el Sistema de Asentamiento.

-Además, si empiezas tus estudios universitarios antes del 31 de julio tendrás acceso a financiación en las mismas condiciones que hasta ahora y para toda la duración de tus estudios.

-Las tasas cambian para aquellos estudios de educación superior que comiencen a partir del 1 de agosto. Los estudiantes tendrán que abonar las tasas que determine cada universidad, puesto que ya no serán elegibles para pagar las mismas tasas que los estudiantes británicos.

-Si vas a estudiar en Escocia, Gales o Irlanda del Norte puedes tener acceso a becas.

¿Necesitaré un visado?

-A partir del 1 de enero, si tu curso es inferior a seis meses por norma general no necesitarás un visado. Si dura más de seis meses, tendrás que pedir el visado de Estudiante, que te permitirá quedarte durante todos tus estudios. También tendrás que abonar el Recargo Migratorio de Salud.

¿Qué va a pasar con el programa Erasmus?

-Los estudiantes que están participando en este programa podrán terminarlo.

-A partir de 2021, el Reino Unido deja de participar en Erasmus+. El Gobierno británico ha anunciado que va a crear su propio programa, llamado Turing en honor del matemático Alan Turing, que con una dotación presupuestaria de 100 millones de libras financiará a unos 35.000 estudiantes para estudiar en el extranjero a partir de septiembre de 2021.

¿Me podré quedar a trabajar después de acabar los estudios universitarios?

-Si apruebas una licenciatura a nivel universitario o superior podrás solicitar el visado de Licenciado, que permite quedarse en el Reino Unido y trabajar o buscar un empleo, durante dos años. Este plazo se alarga hasta tres si estás estudiando un doctorado.

-Este visado se abrirá en el verano de 2021.

¿Y para los niños y jóvenes?

-Para aquellos niños y jóvenes entre 4 y 17 años que quieran estudiar en un colegio independiente británico existe otro visado.



4. TURISTAS DE LA UE

¿Voy a poder visitar el Reino Unido con mi DNI?

-El DNI se puede usar para viajar entre España y el Reino Unido hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre será necesario viajar con el pasaporte.

-Los españoles registrados como residentes en el Sistema de Asentamiento podrán seguir usando su DNI para entrar en el Reino Unido al menos hasta 2025.

¿Podré seguir usando la tarjeta sanitaria europea?

-Las tarjetas sanitarias europeas en vigor podrán seguir utilizándose hasta que expiren.

-La recomendación del Gobierno británico es siempre contratar un seguro de viaje.

¿Y seguirá funcionando el roaming?

-A partir del 1 de enero, la legislación de la UE ya no se aplica a las empresas del Reino Unido, por lo que las compañías británicas de telefonía móvil son libres de aplicar cargos por la itinerancia de ciudadanos de países de la UE.

-Tras la salida del Reino Unido de la UE, los operadores españoles no estarán obligados a proporcionar itinerancia gratuita en el Reino Unido. Por lo tanto, los clientes deberán consultar las políticas de sus compañías.

¿Puedo usar el carné de conducir español en el Reino Unido?

-Los españoles residentes en el Reino Unido que tengan un permiso español podrán canjearlo sin necesidad de volver a examinarse.

-Los turistas españoles podrán seguir usando su carné sin necesidad de documentación adicional.

5. RESIDENTES BRITÁNICOS

¿Cuál va a ser la situación de los británicos?

-Los británicos legalmente residentes en España antes del 31 de diciembre de este año tendrán sus derechos de residencia, trabajo y acceso a la Seguridad Social protegidos por el Acuerdo de Retirada firmado entre el Reino Unido y la UE mientras sean residentes en España.

-Aquellos que no lo hayan hecho todavía deben inscribirse como residentes con Extranjería y en la comisaría de policía correspondiente.

-Los últimos datos disponibles facilitados por las autoridades españolas, correspondientes al 30 de junio, muestran que 366.498 británicos tenían un certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor.

¿Y para los que quieran venir a vivir a partir del 1 de enero?

-A partir del 1 de enero se acaba la libertad de movimiento y los británicos pasarán a ser ciudadanos de un país tercero.

-Aquellos que quieran vivir en España a partir del 1 de enero de 2021 deberán ponerse en contacto con el Consulado de España en el Reino Unido para solicitar el visado correspondiente.



6. TURISTAS BRITÁNICOS

¿Van a necesitar visado?

-Los ciudadanos británicos podrán venir sin visado a España, como a cualquier país de la zona Schengen, para un máximo de 90 días dentro de un periodo de 180 días.

-Durante ese periodo podrán hacer turismo, visitar a familiares o amigos, venir a reuniones de negocios, actos culturales o deportivos, formación o estudios a corto plazo.

-A partir del 1 de enero, los ciudadanos británicos tendrán que tener una validez de al menos seis meses en sus pasaportes antes de venir a España.

¿No van a quedar excluidos de viajar a la UE por la situación de la Covid-19 en el Reino Unido?

-De momento está en vigor la limitación de viajes decretada por el Gobierno español, que comenzó el 22 de diciembre y dura hasta el 5 de enero. De acuerdo con esta norma, solo pueden venir a España desde el Reino Unido los ciudadanos españoles o aquellos con residencia legal en España.

¿Podrán seguir usando el roaming en España?

-A partir del 1 de enero de 2021, finaliza la garantía de itinerancia gratuita de teléfonos móviles del Reino Unido en toda la UE.

-Los operadores móviles Three, EE, O2 y Vodafone han declarado que no tienen planes actuales para cambiar sus políticas de roaming móvil.

-El Gobierno británico ha legislado para proteger a los consumidores de cargos inesperados. De este modo, los consumidores tendrán que elegir de manera activa seguir gastando cuando lleguen a un límite de 45 libras por periodo de facturación mensual.

-El Gobierno británico también ha legislado para garantizar que los consumidores reciban alertas cuando el consumo de datos llegue al 80% y al 100%.

¿Podrán seguir usando el carné de conducir británico en España?

-Todos los titulares de permisos de conducir del Reino Unido (visitantes y residentes) podrán utilizarlo para conducir en España hasta el 30 de junio de 2021.

-Los británicos que ya son residentes pueden iniciar el proceso de intercambio según las reglas actuales hasta el 30 de diciembre.

¿Y tendrán acceso a la Seguridad Social?

-Las Tarjetas Sanitarias Europeas en vigor podrán seguir utilizándose hasta que expiren.

-El Reino Unido ha creado una Global Health Insurance Card (GHIC) que sustituirá a la Tarjeta Sanitaria Europea (EHIC en inglés).

-La recomendación del Gobierno británico es siempre contratar un seguro de viaje.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los británicos en España?

-El Gobierno británico tiene una guía con información de todo tipo para los ciudadanos británicos que vivan o quieran ir a vivir en España.



7. EMPRESAS DE LA UE

¿Cuál es la situación para las empresas?

-A partir del 1 de enero, y con el final del periodo de transición, el Reino Unido sale de la unión aduanera y del mercado único de la UE, por lo que camnbian las normas para comerciar con el Reino Unido.

-Las empresas deben verificar los nuevos procedimientos aduaneros para la importación desde el Reino Unido y la exportación al Reino Unido: hay nuevas normas para transportistas, controles o movimiento de mercancías a través de fronteras, por ejemplo.

-Igualmente, las empresas deben conocer las nuevas normas sobre impuestos y aranceles, la prestación de servicios en el Reino Unido, requisitos para trabajar en el Reino Unido –conducción, visados y reconocimiento de certificados profesionales-.

¿Qué hay que hacer para importar desde el Reino Unido?

-En la compra y venta de bienes, la empresa necesita acordar responsabilidades con sus socios comerciales en el Reino Unido y tener la documentación correcta para el tipo de bienes que comercializa con sus homólogos en el Reino Unido. Además, debe completar los requisitos fronterizos necesarios.

-Los transportistas y los gerentes de empresas de transporte tendrán que seguir nuevas normas:

Utilizar el servicio "check an HGV" para la auto certificación de vehículos de carga pesada.

Seguir los nuevos procedimientos de gestión del tráfico en los puertos para evitar retrasos.

Llevar la documentación correspondiente a la mercancía y realizar en línea los nuevos trámites para cruzar la frontera.

-Las empresas en Europa deberán realizar declaraciones de aduanas para el movimiento de mercancías entre el Reino Unido y la UE. Si las empresas no han completado los procesos aduaneros correctos, sus mercancías no podrán cruzar la frontera de la UE.

-Igualmente, la empresa debe consultar con la autoridad aduanera de su país qué procedimientos aduaneros deberán aplicarse para traer mercancías desde el Reino Unido a la UE, incluido si existirán aranceles de importación.

¿Y para exportar al Reino Unido?

-Los requisitos fronterizos para la exportación son los mismos que para la importación.

-Entre los principales sectores, para exportar alimentos y bebidas, la empresa debe:

Obtener un número EORI.

Asegurarse de que sus productos reúnen los requisitos de etiquetado de alimentos.

Obtener la documentación correcta para enviar su mercancía si exporta animales o productos animales.

Enviar su mercancía a través de un Puesto de Control Fronterizo (PCF) designado.

Cumplir los nuevos requisitos fitosanitarios si exporta productos vegetales.

-En el caso de productos agroalimentarios:

Verificar los requisitos para exportar alimentos, bebidas o productos agrícolas al Reino Unido desde la UE.

Comprobar qué documentos, licencias y certificados se requieren para los bienes que está exportando de la UE al Reino Unido y cómo solicitarlos.

Notificar previamente a las autoridades del Reino Unido los productos que está exportando de la UE al Reino Unido.

¿Cómo será el nuevo sistema arancelario y el pago del IVA?

-El Sistema Global de Aranceles del Reino Unido se aplicará a todos los bienes importados en el Reino Unido, salvo que se aplique una excepción, como un acuerdo comercial con el Reino Unido.

-La empresa deberá pagar el IVA a la importación de paquetes que se envíen a compradores británicos si: la sede de la empresa está fuera del Reino Unido, y vende bienes a compradores británicos en paquetes cuyo valor es inferior o igual a 135 libras.

-Si se vende bienes en paquetes cuyo valor es superior a 135 libras, el IVA a la importación y el derecho de aduana (así como el impuesto especial, cuando proceda) correrán a cargo del comprador británico y serán recaudados por el operador del paquete.

¿Habrá cambios en materia de protección de datos y derechos de autor?

-Es posible que la empresa tenga que realizar algunos cambios para poder continuar intercambiando datos personales con empresas y otras organizaciones del Reino Unido.

-Los cambios en los mecanismos transfronterizos de la UE relacionados con los derechos de autor podrían afectar a la empresa igualmente, tiene que confirmar que está en posesión de los permisos adecuados.

-Si se exportan bienes protegidos por la Propiedad Intelectual, hay que comprobar la nueva normativa sobre exportaciones paralelas. Es posible que necesite obtener el permiso del propietario de los derechos. La empresa deberá consultar la nueva normativa sobre los requisitos de direcciones registradas en relación con los derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido.



8. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE

¿Qué dice el acuerdo comercial alcanzado con la UE en bienes y servicios?

-El acuerdo establece que no habrá aranceles ni cuotas en el comercio de mercancías entre el Reino Unido y la UE. Es la primera vez que la UE ha acordado un acceso completo libre de aranceles y cuotas en un tratado de libre comercio.

-Además, consigue el acceso continuo al mercado en una amplia gama de sectores de servicios clave, incluidos los servicios profesionales y empresariales, al igual que establece el acuerdo de la UE con Japón.

¿Cómo queda la pesca?

-A partir del 1 de enero, el Reino Unido tiene control soberano sobre sus aguas.

-Se establece un período de ajuste de 5 años y medio para permitir que las flotas de ambos lados tengan tiempo de adaptarse a los nuevos acuerdos. Durante este período, habrá un acceso recíproco continuo a las aguas de cada uno y una transferencia sustancial de cuota de la UE al Reino Unido que irá ascendiendo desde el 15% en el primer año al 25% después de tres años.

-Al final del período de ajuste, el Reino Unido recuperará el control total de sus aguas costeras y tendrá el derecho exclusivo de determinar el acceso. A partir de este momento, el acceso estará sujeto a negociaciones anuales, como es habitual en los estados costeros independientes.

¿Y la cooperación en seguridad?

-La seguridad de los ciudadanos es lo primero, por lo que en el acuerdo hay un paquete amplio que incluye capacidades operativas para proteger a las personas y poder llevar a los criminales ante la justicia.

¿El Reino Unido va a seguir participando en programas europeos?

-El acuerdo contempla la participación del Reino Unido en algunos programas de la UE, apoyando la asociación continua entre expertos científicos y de investigación del Reino Unido y la UE a través de Horizonte Europa, del programa de investigación y formación de Euratom y del programa espacial Copernicus.