EE.UU suministrará a la UE un 68 % más de gas este año para reducir la dependencia de Rusia

La Unión Europea ha cerrado un acuerdo con Estados Unidos en base al cual el país norteamericano suministrará 15.000 millones de metros cúbicos de gas al mercado comunitario para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, según han anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en una comparecencia de prensa.





Thank you for supporting Europe's energy security and independence from Russia.



Your commitment to provide us with an additional 15 bcm of LNG this year is a big step in this direction.



Europe will work to ensure stable demand for additional ???? LNG until at least 2030.