Izaskun Bilbao: "Ante el coronavirus Europa tiene que actuar de forma conjunta"

Izaskun Bilbao, entrevistada en Euskadi Hoy de Onda Vasca, ha dicho que Europa necesita políticas comunes. "No tiene sentido que ante una misma crisis sanitaria cada estado reaccione de forma distinta. Debe haber un plan claro a nivel europeo y una agencia sanitaria única" ha dicho Bilbao. La eurodiputada ha añadido que Europa necesita medidas comunes sobre la actividad económica o sobre el transporte.

Izaskun Bilbao ha explicado que el Parlamento Europeo ya aprobó emplear 37 Mil millones de los fondos de cohesión para familias y pymes, pero la eurodiputada cree que hace falta un plan claro de inversiones a futuro. Ha asegurado que el BCE debe poner a disposición de las empresas liquidez para reactivar la economía, y ha pedido que "se empleen 400 Mil millones de los fondos de estabilidad para facilitar préstamos". Sobre los coronabonos, Bilbao ha afirmado que algunos estados están bloqueando esta posibilidad de mutualizar la deuda, aunque considera que Holanda está cambiando de posición porque ve que el coronavirus también le puede afectar.

Bilbao ha asegurado que el Real Decreto que paraliza la actividad no esencial, y que no se ha aplicado en otros países, nos dejaba claramente en desventaja. Valora que el gobierno español haya rectificado, después de "improvisar y de actuar con falta de rigor por no hacer caso a los partidos que siempre han sido fieles".