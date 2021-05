Los mejores memes del adiós de Pablo Iglesias a su coleta

El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado atrás una de sus mayores señas de identidad, la coleta. Después de la derrota en las urnas el pasado 4 de mayo, el político anunció su abandono de la política y de todos los cargos orgánicos del partido.



Ahora, ha decidido dar un paso más y deshacerse de uno de los elementos más característicos de su imagen, y como era de esperar las redes sociales no han tardado en llenarse de memes al respecto.





Pablo Iglesias ya no disimula. pic.twitter.com/ZNxdOWftw1

Harto de su ajetreada vida, Paul Churches decide cambiar de look y trasladarse a un pequeño pueblo de la Provenza francesa, donde abrirá una tienda de cupcakes y realizará asambleas para decidir el color del frosting -"Un nuevo horizonte" (Goodbye to my hair) sábado, 16h en La1 pic.twitter.com/mkoPW0joLj