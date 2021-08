El 'zasca' a un dirigente de Vox que criticó la importación de limones

Todos sabemos el rechazo que provoca en los miembros de Vox todo aquello que provenga desde más abajo de Ceuta y Melilla. En esta ocasión el objeto de sus críticas han sido limones importados desde Sudáfrica.



Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de la formación ultraderechista en Andalucía, compartió en su cuenta de Twitter una imagen de una bolsa de limones de Mercadona procedentes de Sudáfrica y escribió: "Limones de Sudáfrica a 2,29 el kg. ¿Qué pasa que en España no hay?".



Los usuarios de la red social le recordaron a Alonso que en agosto no hay limones españoles, ya que los cítricos son frutas de invierno. La temporada es de noviembre a mayo. "En el hemisferio sur (Sudáfrica) va al revés, por eso hay limones allí en verano", le respondió un tuitero.





No, en agosto no hay limones en España, los cítricos ???? son frutas de INVIERNO ? en pleno agosto NO hay limones españoles.

En Sudáfrica, que está en el Hemisferio SUR recolectan limones porque ahora están en INVIERNO.