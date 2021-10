Dos policías sin mascarilla expulsan del metro de Nueva York al hombre que les pidió que la usaran

A pesar de que la pandemia parece que va remitiendo, gracias a la vacunación en gran medida, y de que ciertas reglas preventivas se han relajado o, directamente, se eliminan, el uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio en lugares de mucha afluencia de personas o donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.



En la mayoría de los trasportes públicos son obligatorias y no llevarlas puede acarrear además de que otro usuario exija su cumplimiento una sanción en forma de multa.



Un ejemplo de esto es el metro de Nueva York, donde una ley federal obliga a llevar el rostro cubierto para minimizar las posibilidades de contagios.



Consciente de esto, un viajero neoyorquino, Andy Gilbert, cumplidor de la norma se llevó una desagradable sorpresa al darse cuenta de que una pareja de policías que patrullaban por el andén de la estación de Eighth street de Manhattan lo hacían a cara descubierta.



Conocedor de la normativa, tanto la emitida por la Autoridad Metropolitana de Transporte como la que ordenada por el propio cuerpo policial a sus agentes obligan a emplear esta prenda higiénica, se dirigió a ellos para recriminarles se actitud y pedirles que se la colocaran.





#NYC #NYPD harassing this subway rider for having the nerve to ask them to put on masks! #notabovethelaw@NYCMayor pic.twitter.com/iEK8qKh0MF