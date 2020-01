Elssie Ansareo trata de entender lo inalcanzable con sus fotografías

pamplona - La artista Elssie Ansareo exhibe hasta el próximo 28 de febrero en El Sario de la Universidad Pública de Navarra un conjunto de imágenes con las que, bajo el título de Tu nombre está seguro en mi boca, trata de entender lo inalcanzable, a decir del texto que escribe Itxaso Mendiluze en torno a este trabajo.

Ansareo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Posteriormente obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con el proyecto de investigación: El autorretrato fotográfico aplicado a una práctica artística. Su trabajo artístico ha participado, de forma individual y colectiva, en exposiciones de espacios como el Museo Guggenheim de Bilbao, Fundación Gabarrón Nueva York, La Casa Encendida Madrid, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria, Centre d'art La Panera, Espacio Marzana, Cubo Azul, entre otros.

En este caso, y tal y como apunta Mendiluze, la autora muestra una serie de imágenes que "responden a espacios abiertos, casi inabarcables, donde la palabra deja de tener una función cuantitativa y el silencio no es sino la base argumental para vertebrar la posibilidad de entender lo inalcanzable. Los espacios que fueron habitados y que hoy no muestran sino el paso de un recuerdo, nostálgico o no, lleno de significado". En la muestra, este relato viene acompañado "de espacios que fueron ocupados y por los que hoy podemos trascurrir, junto a figuras fantasmagóricas que representan un pasado que fue, y un futuro que pueda ser". - Diario de Noticias