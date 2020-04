"Tengo sobre la mesa muchísimos proyectos gracias al Profesor"

madrid – El actor, que se convirtió en el cerebro de la banda de atracadores más loca de la televisión por primera vez en 2017, ha visto cómo su papel, contrariamente a sentir que podría haberle encasillado, le ha abierto puertas y acceso a personas con las que él soñaba trabajar. Estoy muy contento de que la gente, además, piense que no solamente puedo hacer este personaje, que tengo otras facetas que puedo mostrar. Lo que me ha dado el Profesor es poner mi persona o lo que yo puedo aportar encima de la mesa de cara a mucha gente, gente con la que yo soñaba trabajar", apunta el actor.

¿Qué trabajos le han surgido?

—He protagonizado series como El embarcadero (2019), del mismo Pina; o películas como Durante la tormenta (2019), dirigida por Oriol Paulo. A nivel personal me ha cambiado la vida respecto a cómo debo relacionarme con el resto del mundo. En mi vida normal yo sigo viviendo en mi casa y soy el más normal del mundo pero sí es verdad que ahora voy a muchos países en todo el mundo y la gente me para por la calle para hacerse una foto.

¿De verdad no le han subido el ego ni la vanidad?

—Este éxito y reconocimiento internacional no me hacen perder foco y me alientan a afrontar mi trabajo en La casa de papel con más humildad y poniendo toda la carne en el asador. Me siento muy orgulloso de que hayan contado conmigo y no de lo que yo haya ejecutado. Intento hacerlo de la manera más humilde y simplemente yendo todos los días a trabajar como si fuera el primero.

¿Cómo será su papel esta vez?

—El Profesor afronta el atraco desde una perspectiva diferente ya que arranca con el sufrimiento de pensar que Lisboa ha muerto, lo que le hace caer directamente a los infiernos. Lisboa es la primera relación en serio que tiene en su vida, pero una vez que lo ha probado ya no quiere estar solo. Además, le pone en una tesitura muy complicada porque no puede dejar de lado el atraco".