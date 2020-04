La sobrina de Ana Duato carga contra su tía: "No es la persona que dice ser"

Madrid – No son buenos momentos para Ana Duato, que ahora tiene que sumar una nueva preocupación a su gran lista. Después de que la actriz haya sido acusada de delitos fiscales por los que le piden 32 años de cárcel, es su sobrina la que le ha dado su último disgusto.

Sara Duato llamó ayer al programa Socialité para explicar cómo se encuentra su tía: "Ha estado con bastante angustia", a lo que añadía que: "triste, preocupada y agitada". Sin embargo, pronto comenzaba a desvelar que la relación con ella no es del todo buena y no tardó en cargar contra ella.

"Se ha ido distanciando", comenzaba explicando, aunque aseguraba que solo unos minutos antes le había escrito para ver como se encontraba tras varios días con síntomas de COVID-19.

"Teníamos buena relación hasta hace unos días que yo me enteré de ciertas cosas", reconocía Sara, que confesaba: "en la familia Duato, si no eres alguien, no te consideran Duato", y cargó duramente contra los valores de la actriz y su familia. "No es la persona que dice ser. Ha hecho tantas cosas benéficas para esconder su falsa vida", sentenció.

Además, también ha cargado contra el hijo de la actriz, su primo Miguel Bernardeau, al que acusó de saltarse el confinamiento: "Se ha ido a Ibiza con toda la familia e hizo una parada en Valencia, estuvo en casa de mis abuelos, que son personas de riesgo".