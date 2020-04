Convocan las Becas artísticas Francisco Javier Oyarzun

pamplona – La comisión de las Artes, la Cultura y el Deporte de la asociación Bilaketa de Aoiz ha puesto en marcha la 11ª edición de las Becas Francisco Javier Oserzun "con la convicción de que invertir en educación es uno de los fundamentos principales para alcanzar los niveles más altos de progreso y bienestar sociales".

A través de estas becas, se busca "fomentar la excelencia, incentivar a los jóvenes con más talento de Navarra y hacerles conscientes de que ese talento implica una gran responsabilidad, pues aprovechando todos los aspectos de su formación podrán contribuir a la transformación de la sociedad de manera positiva". El propósito de este programa es fomentar la movilidad y facilitar al beneficiario una ayuda suficiente que permita que los mejores estudiantes no tengan impedimentos económicos para acceder, a su vez, a los mejores centros de enseñanzas artísticas.

Las becas están destinadas a la realización de estudios de Enseñanzas Artísticas (Grado Medio, Superior y de especialización de música y/o danza, arte dramático, conservación del patrimonio y restauración de bienes culturales, artes plásticas y audiovisuales, museología, cine, fotografía e imagen, diseño gráfico y web), realizados en centros públicos o privados. Pueden optar a estas becas los jóvenes que residan en Navarra y acrediten el domicilio fiscal y la vecindad administrativa en cualquier municipio de la misma durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de publicación de las bases.

hasta el 8 de mayo La concesión de las becas, hasta un máximo de 20, está limitada por el crédito presupuestario anual destinado a tal fin, de tal forma que si no existiese suficiente crédito para abonar todas las becas susceptibles de concesión, se abonarán por orden de menor a mayor renta familiar disponible per cápita hasta que se agote el mismo. El plazo de presentación de solicitud de beca para el curso escolar 2019/2020 finaliza a las 14.00 horas del día 8 de mayo de 2020. Los impresos se entregarán o enviarán por correo a: Bilaketa (C/ Francisco Ynduráin, 12 31430 ADIZ (Navarra) y la comisión correspondiente resolverá las solicitudes propuestas en el plazo de un mes desde la recepción de las mismas.