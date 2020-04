El disco de Korrontzi y DJ Makala, entre los diez mejores del mundo

"Es una muy buena noticia, ya que es una lista muy prestigiosa", así valora Agus Barandiaran, compositor, trikitilari, cantante y líder del grupo Korrontzi, la entrada de su disco compartido con DJ Makala, titulado Topa-K (Elkar), en los diez primeros puestos de la lista World Music Charts Europe, que incluye a los mejores discos internacionales de músicas folk y del mundo. "Es un subidón", asegura el músico vizcaino.

Con ambos pies anclados en la tradición, pero con una visión contemporánea. Así nació Topa-K, el proyecto conjunto de Agus y el curtido músico guipuzcoano Mikel Unzurrunzaga, conocido como DJ Makala. El disco, publicado de cara a la pasada Durangoko Azoka, es una especie de "choque de trenes" que lleva "la música tradicional vasca del grupo al siglo XXI a través de la electrónica", según el cuarteto, que se completa con las dantzaris Izaskun y Alaitz Oraá.

El proyecto, que surgió para un concierto en Finlandia, está seleccionado como "uno de los diez mejores discos de músicas del mundo a nivel internacional", según la lista World Music Charts Europe de abril (https://www.wmce.de/). "Entramos en el puesto número 10 entre trabajos publicados en países de todos los continentes", destaca Agus Barandiaran. "Está muy bien y es una muy buena noticia, ya que es una lista prestigiosa en el ámbito mundial. Entrar ahí nos supone un subidón", prosigue.

"La gente ha recibido el disco fenomenal", explica Agus. El músico vizcaino recuerda que Korrontzi en solitario ya había entrado en la prestigiosa lista en el pasado. "Con el grupo ya lo habíamos logrado en el año 2013, con el disco Tradition 2.1. Entramos en el puesto número 6. Después, también logramos entrar, pero lo hicimos en puestos más bajos", recuerda el trikitilari, que reconoce el efecto que el covid-19 ha tenido en la actividad del grupo. "Ahora está todo parado, estamos viéndolas venir", lamenta, ya que la gira prevista por Chequia y su visita a Boise, en Estados Unidos, han sido canceladas por el coronavirus.

RESTO DE ARTISTAS

La lista World Music Charts Europe está liderada por el último álbum del músico británico de folk Sam Lee, titulado Old wow (Cooking Vinyl). Detrás, en los primeros cinco puestos se sitúan el disco compartido por la cantante portuguesa Lina y el músico y productor barcelonés Raül Refree, en el que acercan el fado al presente; Brasses for the masses, de Dzambo Agusevi Orchestra, desde Macedonia; Ormenino, del griego Evritiki Zygia, y el grupo finlandés Frigg, con Rrixx Frigg.

Completan junto al último trabajo de Korrontzi la lista en sus primeros diez puestos la artista italiana Maria Mazzotta, con Amoreamaro;Hedûr-Solace of time, de Aynur, desde Turquía; Navarasa: nine emotions, de Yorkston/Thorne/Khan, procedente del Reino Unido e India; y la brasileña Tigana Santana, con su último trabajo, Vida codigo.

El listado se completa con trabajos grabados en Irán, Dinamarca, Finlandia, Rusia, China y el álbum A boy & a girl, de Magali Sare y Sebastià Gris, que proceden de Catalunya.