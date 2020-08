Fallece Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther'

El actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel, murió este viernes a los 42 años tras padecer desde 2016 cáncer de colon. Una enfermedad que nunca hizo pública y que ha conmovido al mundo del entretenimiento de Estados Unidos.

Boseman (Carolina del Sur, EEUU, 1976) murió en su residencia de Los Ángeles junto a su esposa y familia, indicó un escrito publicado en sus redes sociales que descubrió por primera vez que Boseman recibía tratamiento de la enfermedad al tiempo que trabajaba frente a las cámaras.

Del huracán musical de James Brown al mito del béisbol Jackie Robinson pasando por el invencible héroe negro Black Panther, Boseman representó el orgullo afroamericano en un Hollywood del siglo XXI que todavía sigue muy lejos de la igualdad racial en la gran pantalla.

Aunque el superhéroe de Marvel fue el papel que le dio fama en el mundo entero, la carrera de Boseman destacó también por su interpretación de leyendas afroamericanas de todo tipo. De la ficción a la realidad, esos icónicos personajes le situaron en primera línea de una nueva generación de artistas negros dispuestos a plantar cara al racismo dentro y fuera del cine.

"Para solucionar un problema hay que tratarlo de forma directa, aunque en este caso la situación viene desde los comienzos de Hollywood con películas racistas como The Birth of a Nation (1915)", indicó Boseman en una entrevista en 2016.

Su primer papel en la televisión llegó en 2003 en la serie Third Watch, pero su vida cambió de arriba a abajo cuando le llegó la oportunidad en 42 (2013) de interpretar a Jackie Robinson, estrella eterna del béisbol y que fue el primer afroamericano en jugar en la era moderna de la MLB.

Tras Draft Day (2014), otra cinta de temática deportiva, fue elegido para meterse en la piel de un absoluto referente del black power como James Brown en Get on Up (2014).

black panther, la consolidación Aunque aún tuvo tiempo de recrear en Marshall (2017) a otra figura histórica como Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Boseman alcanzó el estatus de gran figura de Hollywood cuando Marvel se cruzó en su camino para llevarle hasta el paraíso negro de Wakanda.

Su estreno como Black Panther en Captain America: Civil War (2016) fue solo un suculento aperitivo de lo que llegaría con Black Panther (2018), primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con un negro como protagonista. La película, dirigida por el cineasta afroamericano Ryan Coogler canalizó en la ficción las reivindicaciones antirracistas de movimientos como Black Lives Matter. También hizo historia al convertirse en la primera cinta del subgénero de los superhéroes en ser nominada al Óscar a la mejor película.

Boseman se convirtió de repente en un símbolo mundial para los jóvenes negros. Pero no lo fue solo por las cintas de Marvel (apareció en el triunfal díptico Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, 2018-2019), ya que, por ejemplo, en junio se le vio en las manifestaciones en Los Ángeles (EEUU.) tras la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd.