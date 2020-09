'Página dos', un programa de la 2 en 500 entregas

Catorce temporadas y 500 programas es todo un récord en televisión, sobre todo si se trata de un espacio dedicado a los libros, este el récord de Página Dos. Este martes, Óscar López, estrena nueva entrega en La 2 con la presencia de Rosa Montero, Juan Rada y Mayka Navarro. Lleva 25 años en el mundo del periodismo, la mayor parte de este tiempo ha estado ligado a la información y los reportajes de carácter cultural.

¿Cuál es el secretor para que un programa de libros dure tan tiempo? "Quizá el hacer exteriores, en dar otra forma a la presentación de los libros, en enmarcar una historia en un escenario. Rompimos con la forma en la que se hacía los espacios literarios. Es un programa muy a la francesa, muy a lo Pivot (presentador de Apsotrophes en la televisión gala). Nosotros lo que hemos hecho es llevar los libros a la calle de la forma más dinámica y televisivamente posible. En el fondo, no dejamos de hacer televisión, pero de otra manera", revela el presentador.

En esta nueva temporada desaparecerán todas las secciones habituales y fijas del programa y cada semana el espectador descubrirá un Página Dos distinto: al margen de los habituales contenidos literarios, también tendrán cabida otros temas de tipo cultural y social que surgirán de los libros. Cada nuevo capítulo será como un cortometraje televisivo y literario que, además, se verá reforzado con un nuevo y moderno grafismo. Una de las pretensiones de Óscar López es y ha sido acercar los libros a los lectores más apasionados y a los más tibios: "Es necesario hacer un programa dinámico que capte la atención de quien está al otro lado de la pantalla. Si haces un programa árido y con un lenguaje muy especializado, seguro que no vas a tener mucho éxito".

Él se reconoce un ávido lector y se califica como un hijo del Círculo de Lectores, del cual su padre era socio y confiesa que se inició muy joven con lecturas que no entendía muy bien, pero que le servían como entretenimiento. Su trabajo le obliga a tener uno o más libros abiertos durante casi todo el año, aunque es una costumbre que aparca durante su tiempo de vacaciones: "En agosto no leo nada. Es un hábito que me inculcó un médico, me dijo que era mejor para la vista, para la mente y yo le he hecho caso desde que me lo dijo. Durante mis tres o cuatro semanas de vacaciones no cojo un libro". Con la llega de septiembre se pone las pilas.

A lo largo de todos estos años se han rodado centenares de entrevistas, reportajes y secciones por las que han pasado ilustres escritores e invitados como Margaret Atwood, José Saramago, Ana María Matute, Paul Auster, Mario Vargas Llosa, Fernando Aramburu, Almudena Grandes, Joyce Carol Oates, Karl Ove Knausgârd, IanMcEwan, Svetlana Aleksiévich, Tim Robbins, Ferran Adrià o Joaquín Sabina, entre otros.

Rosa Montero acaba de publicar La buena suerte. Son varios los temas que toca el libro, muchos de ellos "lóbregos", según los califica la autora durante la entrevista. Por esta razón, un reportaje reflexionará sobre la crónica negra de la prensa escrita española. Juan Rada, el último director de El Caso, explicará algunas anécdotas sorprendentes de este género periodístico, mientras que la periodista Mayka Navarro, especialista de sucesos del diario La Vanguardia y autora de Desmontando el crimen perfecto, expondrá cómo ha cambiado en los últimos años este género periodístico.

El programa se completa con diversas recomendaciones de novedades literarias e irá cargado de sorpresas: un entrañable reportaje, donde se echará la vista atrás de los capítulos emitidos hasta la fecha, pero en el que también dejará constancia de los retos del futuro. Por último, Página Dos contará con un invitado sorpresa que acompañará al equipo en esta celebración y aportará alguna pista del siguiente programa.

