El escándalo de '¿Quién quiere ser millonario?'

Madrid – Una miniserie sobre la historia real de Charles Ingram, un antiguo comandante del Ejército británico que protagoniza un tremendo escándalo tras ser acusado de hacer trampas para ganar 1 millón de libras esterlinas en el concurso ¿Quién quiere ser millonario? Este es el argumento de Quiz, la adaptación televisiva de la obra de teatro escrita por James Graham, guionista y productor ejecutivo de la miniserie que se emitirá su primer capítulo el 28 de septiembre en Movistar Series. La serie analiza cómo Ingram, su esposa Diana y un cómplice presente durante el concurso, Tecwen Whittock, lograron burlar las reglas del concurso antes de ser descubiertos y llevados ante la justicia.

Stephen Frears (Un escándalo muy inglés, La voz más alta, La reina) dirige los tres episodios que están protagonizados por Michael Sheen (The Good Fight, Masters of Sex), Matthew MacFadyen (Orgullo y prejuicio, Succession) y Sian Clifford (Fleabag, The Duke) en el papel de su mujer, Diana Ingram; Mark Bonnar (Catastrophe, Guilt, Line of Duty), como Paul Smith –el visionario productor que da forma al famoso concurso– y Helen McCrory (Penny Dreadful, Peaky Blinders), como la abogada de los Ingram. Los otros dos episodios será el martes 29, y el miércoles 30. A partir del miércoles 30 la miniserie estará completa en VOD.