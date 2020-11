La huella de la naturaleza

La galería La Fábrica de Gomas acoge la exposición La poética de las formas, de los artistas Faustino Aizkorbe y Eugenio Zúñiga, hasta el 20 de febrero de 2021. Se trata de una muestra compuesta por esculturas y collages, además de fotografías que reflejan el mundo de la naturaleza y las formas que tiene.

El artista Aizkorbe ha traído a la galería una nueva experiencia de collages en cartones usando tinta negra, buscando expresar el romanticismo de la naturaleza crepuscular. "Quería mostrar la naturaleza en su totalidad, el campo vacío erosionado, las texturas de la vida y de lo cotidiano. Lo reflejo de manera muy plástica y geometrizante, las formas las he creado de forma abstracta y difuminada, no tienen un final. El impacto de la obra es la ruptura, la herida que produce el abandono en lo cotidiano y eso me inspiró para llevar esta obra a cabo", afirmó el artista. Los collages destilan una sutil poética en su gama de colores y suaves contrastes. Por otra parte, las esculturas de Aizkorbe plasman la belleza en unos volúmenes que siempre buscan el equilibrio y la plasticidad.

Cuando se le preguntó al artista por los tonos tenues usados en estas obras, alegó : "A mí los tonos oscuros me parece que tienen mucha luz, no me parece un color triste. En la oscuridad nos podemos encontrar a uno mismo y buscar nuestro brillo. Son obras llenas de luz y de esperanza por recuperar todas las huellas pasadas generadas a través de la naturaleza. La tinta china empleada me influenció mucho por mis viajes orientales, y me parece una técnica muy dinámica y emocionante de usar". Faustino Aizkorbe nació en Olloki, Navarra en 1948. Cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, sin embargo él siempre se ha considerado un autodidacta. Desde finales de los setenta su inclinación personal hacia la escultura fue definitiva. En la década de los ochenta se consolidó como uno de los grandes valores entre los jóvenes creadores navarros. Sus exposiciones se multiplican, tanto individual como colectivamente, siendo uno de los escultores navarros que ha alcanzado una mayor proyección internacional.

A estas obras de escultura y collages, se le unen las del artista Eugenio Zúñiga con fotografías que reunen también la poética del campo, la natura y las texturas que nos rodean. Se trata de un reportaje llevado a cabo en las minas de Potasas (Navarra). "Tomé las fotografías buscando los volúmenes, las formas que estas montañas tienen. Plasmarlas en blanco y negro me pareció más interesante que a color, ya que aporta otras cosas que el color, a veces, no te deja ver ya que te distráe de ciertas figuras", comentó Zúñiga. Sus trabajos en blanco y negro permiten mostrar otras ideas, conseguir texturas y luces que le dan otra profundidad a la imagen. La minas de sal son paisajes aislados, solitarios y atemporales en los el artista se recreó para buscar las formas poéticas de la naturaleza. "Lo que me gustaría conseguir con este conjunto de fotografías es que cada uno sienta cosas diferentes y le sirva para relajarse y perderse en ellas", comentó el artista. El fotógrafo vocacional (Pamplona, 1968) cuenta con una larga y contrastada trayectoria profesional.

"Lo más bonito de esta muestra es el poder que dos artistas tienen en unir diferentes obras pero que van en el mismo hilo. Yo invito al público a visitarla y que experimente emociones con nuestro arte", concluyó Aizkorbe.