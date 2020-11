"Para Loquillo, el disco de 'Balmoral' fue un colofón artístico"

Javier Escorzo, seudónimo de Javier Remírez de Esparza Cabodevilla, (Pamplona, 1976), se adentra en el universo de Loquillo con Balmoral. Loquillo, por un instante, la eternidad, un libro que repasa la travesía que recorrió el catalán hasta grabar Balmoral (2008), considerado como uno de sus mejores discos. "Fue el inicio de la etapa en la que está ahora", apunta el pamplonés, colaborador de DIARIO DE NOTICIAS y de medios musicales como Efe Eme y Mondo Sonoro.

Vayámos al principio, al punto de partida: ¿por qué Balmoral y no otro disco de Loquillo?

–Quería escribir algo sobre Loquillo y aunque es de los artistas de los que más bibliografía hay, me interesaba la etapa que empieza en los 90, cuando se empieza a reinventar y a abrirse a otros estilos, que se fue Sabino –Méndez, compositor y guitarrista de Loquillo y Los Trogloditas–, coge a otros compositores, empieza a componer él... Me parecía especialmente valiosa. Para hablar de Balmoral, tenía que hablar de esa etapa, porque ese disco es la eclosión de todo el aprendizaje de esos años. Es el colofón artístico y comercial y daba pie a contar todo el camino que le llevó al disco: el final de los Trogloditas, la reconciliación con Sabino, los discos de poesía... Es de las épocas menos conocidas de su carrera y me parecía muy interesante ya que no estaba bien estudiado en otro libro.

¿Puede servir además como un acercamiento y entendimiento al personaje que es ahora Loquillo?

–Se centra en lo que está detrás, lo que sustenta al personaje. Revela un poco las pretensiones o los anhelos que tiene de hacer otras cosas, cómo se va buscando la vida, tiene que bajar el escalafón, cómo arriesga... Lo que quizá la gente no ve del personaje, el por qué. Y también su valía artística, porque te guste más o menos, poca gente que teniendo un estatus como tenía él, de grupo de rock que lo tenía todo, decía voy a grabar un disco de poesía con mi amigo y a ir a teatros pequeñitos. El tío tiene mucha avidez cultural y musical, al final es un tío que igual por su estética, la gente le presupone una estrechez de miras de hacer rock and roll y, sin embargo, es un tío que no, que se busca la vida para hacer muchas otras cosas.

Adelanto de la entrevista con Javier Escorzo que verá la luz este martes