'Gambito de dama', algo más que ajedrez

La serie de Netflix The Queen's Gambit y la segunda temporada de la ficción derivada del universo Star Wars, The Mandalorian, son los estrenos más vistos en las plataformas de streaming según el último listado de Nielsen, repleto de clásicos como The Office y Anatomía de Grey. Ambos formatos, estrenados a finales de octubre, se han convertido en las ficciones estrella de las dos plataformas, aunque con estrategias completamente distintas: Netflix estrenó todos los capítulos a la vez sin apenas promoción, mientras que Disney sigue lanzando uno por semana bajo gran expectación.

La consultora Nielsen elabora una lista semanal sobre los formatos con más audiencia en los distintos servicios de pago basándose en estimaciones, ya que con la explosión de negocios que imitan el modelo de Netflix no existe un registro único de audiencias y son las propias empresas las que los publican según sus propios indicadores.

Un fenómeno inesperado Es la miniserie más vista de la historia de Netflix, ha incrementado la compra de tableros de ajedrez y despertado una fascinación global por este juego. Gambito de dama es la serie del momento, además de un fenómeno de masas que acerca el mundo del ajedrez a la pantalla a través de Beth Harmon, una joven huérfana que se erige como campeona mundial, desafiando, además de a sus oponentes, a los códigos de la época.

Hasta hace algo más de un mes, el gambito de dama era únicamente una de las aperturas de juego más antiguas del ajedrez. Ahora, y desde el estreno de esta ficción hace cuatro semanas, el imaginario colectivo piensa, al escuchar estas palabras, en la miniserie de siete capítulos de Netflix que narra la fascinante historia de Beth Harmon, inspirada en la novela de Walter Trevis Gambito de dama (1983).

Desde su emisión, las búsquedas referidas al ajedrez se han duplicado en Google, en eBay se ha aumentado la venta de tableros y la plataforma de ajedrez online Chess.com ha visto incrementadas por cinco sus suscripciones. Además, y según Netflix, es la miniserie más vista de su historia y ocupa el número uno en 63 países.

La ficción dirigida y producida por Scott Frank se ha convertido en un fenómeno, posicionando el ajedrez como uno de los temas de moda del momento, y desempolvando nombres como el de Bobby Fischer, maestro de ajedrez en los años setenta cuya historia recuerda, en algunos matices, a la de la protagonista de la serie.

Gambito de Dama narra la historia de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una niña huérfana que comienza a jugar al ajedrez en el sótano de su orfanato con el señor Shaibel (Bill Camp), el conserje de la institución. Shaibel acaba siendo su tutor, además de descubrir su prodigioso talento, y Harmon crecerá desde entonces como una eminencia en el universo del ajedrez hasta coronarse como campeona del mundo.

La ajedrecista compite así en un ambiente eminentemente masculino y con jugadores que la doblan en edad, pero que no la intimidan, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la audiencia, que busca y debate en redes posibles teorías sobre la creación de este personaje de ficción.

Un personaje que, según Walter Trevis no se inspira en una única persona, sino en varios jugadores como Robert Fischer, Boris Spassky y Antoly Karpov, aunque según confesaba a The New York Times al publicar el libro, se inspiraba sobre todo en sí mismo, al contar con una dilatada experiencia jugando al ajedrez profesional y también con el abuso de sustancias.

La joya de Disney+ Por su parte, Disney+ aparece por primera vez en el listado de lo más visto gracias el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, aunque lo hace en tercera posición por detrás de los capítulos de The Office, una serie que terminó en 2013. Según Nielsen, se reprodujeron unos 1.032 millones de minutos de esta ficción en la plataforma de streaming.

Desde que Disney lanzó su propia plataforma para competir contra Netflix y HBO el año pasado, The Mandalorian se convirtió en su buque insignia, reforzado con una segunda temporada que conserva el aire aventurero y de western espacial que enamoró a los fans de Star Wars. El resto de formatos más seguidos fueron clásicos como Anatomía de Grey y NCIS o series estrenadas hace meses como Schitt's Creek.