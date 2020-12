El Teatro Gayarre abre sus puertas a la lírica y zarzuela

pamplona – Pese al parón cultural sufrido por la pandemia, el Teatro Gayarre sigue en activo. Ayer presentó junto con la AGAO la noticia de un concierto de Navidad a cargo de estrellas de la ópera a nivel mundial. Se trata de la Gala Lírica: Estrellas en Navidad, un espectáculo que mezcla lírica y zarzuela con artistas de gran talla y reconocimiento del mundo de la opera, y compuesta por 14 piezas. Esta gala cuenta con dos artistas pamplonesas: Sofía Esparza e Itsaso Loinaz, ambas sopranos. El concierto será el próximo martes, a las 19.00 horas en el Gayarre.

"Estamos realmente contentos de poder sacar adelante esta obra, ya que el sector de la cultura se ha visto muy afectado en estos tiempos. El poder acabar el año con un concierto con público y la categoría de los cantantes que participan es un privilegio. Todo esto nos anima a seguir adelante y mirar al futuro con más entusiasmo. Es una oportunidad única para que el público de Pamplona pueda venir a disfrutar de una obra tan especial y bonita. Tenemos muchas ganas de que llegue el martes. Destaca la calidad y la juventud de los cuatro artistas", comentó en la rueda de prensa el presidente y gerente de AGAO.

Dentro del reparto está Xabier Anduaga un reconocido tenor, que fue ganador del concurso Plácido Domingo en 2019. Anduaga ha debutado ya en muchos de los principales escenarios europeos y americanos, y pese a su juventud, ya ha demostrado ser un tenor con mucho talento, y reconocido fuera de España.

"Me gustaría agradecer tanto a AGAO, como al Teatro Gayarre por habernos dado la oportunidad de realizar esta obra en estos tiempos tan raros que vivimos. Después de no poder trabajar por el parón cultural, esta gala nos devolvió la ilusión. Además, quería hacer hincapié en que la edad no es importante, no tiene nada que ver con el resultado. Los jóvenes también tenemos nuestro lugar en la ópera, y muchas veces se nos cierran las puertas por el mero hecho de ser jóvenes", comentó el tenor, Xabier Anduaga.

Compartirá escenario con Andrzej Filonczyk, despuntante barítono polaco que ya ha debutado en Covent Garden o en compañía de voces como la de Jonas Kaufmann o Sonya Yoncheva. Completarán el programa dos artistas pamplonesas, Sofía Esparza e Itsaso Loinaz, sopranos navarras que van afianzando sus carreras líricas con intensidad y calidad contrastada.

"Yo no puedo más que agradecer el hecho de terminar el año cantando, porque no pensaba que sería así. Es un orgullo poder hacerlo en casa, en el teatro donde canté por primera vez. Aquí es donde yo comencé como artista y me ilusiona mucho actuar delante del público pamplonés. Además, el hecho de compartir escenario con Xabier lo hace más especial, porque no solo es un compañero, sino un amigo y eso se nota mucho a la hora de actuar", comentó la soprano Sofía Esparza.

De cara a paliar la escasez de entradas (aforo actual máximo de 200 personas), y para reforzar la difusión del concierto y la presencia cultural, la gala se retransmitirá en directo vía streaming.

"Las entradas ya están agotadas, ya que el aforo no daba más que para 200 personas. Por eso, creímos necesario retransmitir la gala por streaming, no queremos que nadie se lo pierda. El precio es de 5 euros, el pago se puede realizar a través de la página web del Teatro Gayarre", concluyó el presidente de AGAO.

