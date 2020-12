Jackson retoma el montaje de 'The Beatles: Get Back'

Peter Jackson ha vuelto a la sala de montaje para continuar con el ingente trabajo que supone reducir las 56 horas de material inédito con el que está construyendo el documental The Beatles: Get Back, que se estrenará finalmente en agosto de 2021.

"Ya tenía que estar acabado, pero se ha visto afectado por la covid", señaló el director desde la sala de montaje de Nueva Zelanda en la que trabajan, rodeados de guitarras y de una batería de The Beatles. Una "auténtica pasada" el material en el que trabaja Jackson, que ha querido mostrar a los fans de la banda británica un pequeño avance de menos de 4 minutos de lo que podrán ver el año próximo.

"No es un tráiler ni una escena del documental, es un montaje de fragmentos que capta la esencia del documental que estamos haciendo", afirmó el realizador antes de agregar: "esperamos que os arranque una sonrisa en estos tiempos tan desalentadores que estamos viviendo". El avance del documental producido por Disney muestra a los cuatro beatles en un estudio de grabación en 1969, cuando preparaban el álbum Let it be.

La música que se podrá escuchar en la película se ha restaurado por completo, lo que convertirá The Beatles: Get Back en una experiencia brillante, inmersiva y festiva para el público de todo el mundo y se han utilizado 140 horas de grabaciones de audio.