"La emoción" y "el honor" de María Bayo y Montxo Armendáriz, tras recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

La soprano María Bayo y el cineasta Montxo Armendáriz han sido galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, tal y como anunció ayer el Ministerio de Cultura. Estos galardones, aprobados en la reunión del Consejo de Ministros de ayer a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, distinguen a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

"Estoy muy emocionada, ya que no me lo esperaba para nada. Ha sido un año muy malo para todo el mundo y para el sector de la cultura sobre todo, y finalizar el año con esta noticia me da mucha alegría. Esto quiere decir que he estado haciendo las cosas bien, y que he aportado algo al mundo de la música, estoy muy agradecida", comentó Bayo.

La artista aseguró que está en un momento de "madurez profesional", ya que lleva más de 30 años trabajando en el sector musical, pero aún así sigue trabajando en nuevos proyectos y aprendiendo cada día.

"En el mundo de la música nunca puedes parar, siempre hay que seguir aprendiendo. Tengo planes de futuro con la obra Divina Cleopatra. María Bayo, que hemos estado ensayando durante mucho tiempo para poder estrenarla para marzo en Barcelona. Además, esta obra me parece muy singular ya que mezclamos música y teatro de forma muy especial. Desde luego que este reconocimiento es un impulso para continuar con más ganas", afirmó Bayo.



El cineasta Armendáriz



Por su parte, Montxo Armendáriz también acogió el galardón con mucha ilusión. "Todos los premios son gratificantes y bien recibidos. Y es un honor y un privilegio formar parte de una lista tan prestigiosa como los nominados de este año, que se suma a las de los años anteriores. Y me alegra especialmente que haya en esta lista otra gran navarra como María Bayo y amigos personales como Alvaro de Luna (a título póstumo) así como compañer@s como Alex de la Iglesia, Antonio Resines, Carlos Hipólito, Adriana Ozores, Emma Suárez, Rosario Flores o Teresa Nieto", comentó Armendáriz.

Para Armendáriz, el cine es "un trabajo en equipo y, muchas veces, uno piensa que hay más personas que se lo merecen, ya que el resultado de una película es producto del esfuerzo y la profesionalidad de todos y todas que trabajan en ella". Por eso, para él recibir un premio significa "recordar a todas esas personas que han participado en las películas y compartirlo con ellas".

El cineasta confesó que está trabajando en proyectos nuevos. "Siempre se tienen historias en la cabeza. Muchas se quedan por el camino, no vivimos buenos tiempos para casi nada y el cine no es una excepción, pero la ilusión y las ganas de seguir contando historias a través de las imágenes es algo que siempre me acompaña", concluyó.





Otros galardonados



Entre los 32 premiados también están, a título póstumo, el músico Pau Donés; el actor Álvaro de Luna y el diseñador de moda Andrés Sardá. Asimismo, también se galardonó a personalidades la cultura como los actores Antonio Resines y Carlos Hipólito; el director de escena Emilio Sagi; el director de cine Álex de la Iglesia; y a las actrices Adriana Ozores y Emma Suárez. También han sido distinguidos los bailarines Sara Baras; Antonio Canales; Carmen Werner y Teresa Nieto; y en la música la cantante Rosario Flores; el músico Manolo García; y los compositores Gustavo Dudamel y Hans Zimmer Fráncfort.