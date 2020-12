El primer concierto de 2021 en Navarra

En este pandémico 2020, a Con X The Banjo les ha tocado modificar los plazos de grabación de su próximo disco y adaptarse al parón de la música en vivo, pero empezarán el 2021 de la mejor manera: actuando en Zentral el 1 de enero.

si hay una palabra que resuma el 2020 del sector de la música en vivo bien podría ser cancelación. O aplazamiento. Así que para una banda, comenzar este 2021 con un concierto es cuanto menos ilusionante. Es el caso de Con X The Banjo, que como parte de la programación de la quinta edición del SantasPascuas ofrecerán su primer concierto del año mañana en Zentral. Y con todo vendido. Será un buen comienzo de año para dejar atrás ese confinamiento que les pilló en plena grabación de su próximo disco y unos meses en los que prácticamente no han podido tocar. Ellos, que acostumbran a vivir en carretera y en la banjoneta.

"Nuestro año empieza a la hora del concierto, cuando arranquemos tocando", asegura Alejo Huerta, voz y guitarra de Con X The Banjo, cuya formación completan Luis Pérez-Nievas al bajo y coros; Andoni Zubiria a la batería; y Germán San Martín a los teclados y coros. A sus espaldas, más de 300 conciertos desde que la banda echó a andar en 2014. "Este verano ha habido varios findes libres que no sabíamos qué hacer", bromea –o no– Luis. Y Alejo lo corrobora: "Es tópico, pero el rock and roll es una forma de vida y para nosotros es nuestra forma de vida, por lo que nos ha tocado cambiar la perspectiva".

Eso sí, al menos, no ha sido "tan tortuoso" el estar parados ya que han podido dedicar más horas al desarrollo de su segundo disco de larga duración, que verá la luz el próximo año, "más pronto que tarde". El plan, eso sí, era otro: "Estaba previsto terminar la grabación en marzo y publicarlo en septiembre u octubre", recuerda Alejo sobre una producción que entró en pause con el estado de alarma: "Hasta mayo no pudimos volver a grabar... y al final se ha terminado en agosto".

Un compacto del que prefieren no desvelar muchos detalles, a la espera de que vea la luz oficialmente, pero del que no pueden evitar hablar con una ilusión que casi se palpa: "Nunca he confiado tanto en unas canciones que he hecho en mi vida", asegura el vocalista y guitarrista de CXTB, para quien "la banda sonora de la vida de alguien puede estar en este disco, aunque igual es presuntuoso por mi parte decirlo".

Se trata, opinan de forma conjunta los cuatro banjos, del disco en el que más horas y dedicación han puesto. "Es un trabajo más meditado", apunta Germán, teclista de la banda y último miembro en unirse a la formación, allá por 2018. Junto a él grabaron ya el EP El Epicentro (2019), último trabajo hasta la fecha de CXTB y al que tomará el testigo el nuevo compacto grabado durante estos meses, pero cuyo periodo de composición y maquetas y producción se remonta a 2019. "Creo que hemos cambiado un poco la forma de componer y que estas canciones tienen un punto de madurez que igual en las anteriores no había... Podemos decir que es nuestro señor disco el que va a salir", reflexiona Alejo.

De ahí que, visto el parón que ha experimentado la música en vivo en estos últimos meses, desde Con X The Banjo hayan decidido ser cautos y esperar a publicar el disco a esperas de encontrar el momento idóneo para poder actuar y presentarlo en directo de forma segura. "Son las canciones en las que más trabajo hemos puesto en toda nuestra carrera y las queremos sacar en un momento en que las que, respetando las medidas, las podamos presentar de una forma digna", explica Alejo, para recordar que, además, CXTB hasta ahora ha sido "una banda que se reinventa y autofinancia en las giras".

un año difícil que une Echando la vista atrás, recuerdan cómo allá por marzo, en el momento en que decretaron el confinamiento, Con X The Banjo se encontraba "a punto de terminar el disco y en nuestro mejor momento musical, habíamos ensayado mucho, mucho tiempo tocando de gira...". Y precisamente durante los meses de encierro y aislamiento, diseñaron bajo el lema #UnidosPorLaMúsica el videoclip de su tema Tengo un plan, grabado con la colaboración de vídeos individuales de músicos como de bandas como Veintiuno, Izal, Tarque o La M.O.D.A.

Una unión que extienden al presente del propio grupo. "La familia Banjo está en su mejor momento, incluso antes que la pandemia", asegura Germán, extendiendo esta relación no sólo a los cuatro músicos de la formación, sino a toda la gente que se encuentra a su alrededor. Porque en este 2020 en el que no han faltado los momentos complicados, "la banda y el equipo humano han estado a la altura de las circunstancias y eso es importante". Y mirando ya al próximo año, resume: "Salimos de esta con un disco en el que confiamos y más unidos que nunca".

el concierto En cuanto al concierto de mañana y desde todo ese bagaje que ha supuesto este año de trabajo, constantes cambios y readaptación, consideran que la actuación en Zentral es "un punto de partida después de todo lo vivido". Será una cita en la que, además, tocarán tres canciones nuevas "que representan los tres tipos de formato que va a haber en el disco", como parte de un repertorio al que han dado la vuelta, pero que mantiene "la esencia de lo que venimos presentando, que es un concierto rockero con mucho punch".

Actuarán, además, ante un Zentral en el que se han vendido todas las localidades permitidas en su formato de aforo reducido. "Es la primera vez que tocamos en Pamplona con tickets a la venta, porque siempre habíamos tocado con entrada gratuita...", apunta un optimista Alejo sobre su buen pistoletazo de salida del 2021. Un año al que Con X The Banjo llega con determinación y una nueva colección de canciones en las que, como cantan en su tema London Eye, les "sobra la magia para aguantar".

BIOGRAFÍA de la banda

Con X The Banjo es una banda de rock que nació en 2015 de la mano de Alejo Huerta –voz y guitarra–, Luis Pérez-Nievas –bajo y coros– y Andoni Zubiria –batería–. Tras una etapa como power trío en la que publicaron varios trabajos y ofrecieron un buen puñado de conciertos, en 2018 CXTB pasó a ser un cuarteto, con la incorporación con Germán San Martín a las teclas.

los DISCOS

'Con X The Banjo' (2015).

'Solo III' (2016)

'En Ningún Puerto' (2017)

'El Placer de Sobrevivir' (2018).

'El Epicentro' (2019).