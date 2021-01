40 miradas, Pepe Carvalho

El Palacio del Condestable acoge un tributo a la novela negra y al conocido personaje de Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán que estará activa hasta el próximo 28 de febrero en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra sirve como aperitivo a la celebración de la VII edición del festival de Pamplona Negra, que tendrá lugar el próximo mes de mayo, y tiene como fin difundir la cultura española a nivel nacional e internacional, así como homenajear la figura literaria de Manuel Vázquez Montalbán con información del escritor y de sus obras.

Esta exposición se inauguró por primera vez en octubre de 2014, en Frankfurt, donde un grupo de artistas visuales quisieron rendir homenaje a la figura del esritor, coincidiendo con la Feria de Libro de esta ciudad. El proyecto se realizó gracias a un acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes y la Agencia Española de Cooperación (AECID).

"Poder traer esta exposición a Pamplona es un sueño, además, de un privilegio. Esta muestra nació en Alemania y desde entonces ha visitado Fránkfurt, Hamburgo, Múnich, Andorra, Ceuta, Sant Feliu de Llobregat, Gijón y Barcelona, entre otros. Se creó con el propósito de homenajear a este artista tan importante para la literatura negra española, pero también teníamos otro objetivo, que es unir arte y literatura, ya que son dos disciplinas artísticas muy importantes. Muchas veces no conocemos más que al escritor y no al artista que hay detrás, por eso a través de este escritor tan conocido queremos dar a conocer a artistas contemporáneos", comenta Gabriel Serrano, comisario de la exposición.

40 obras de diferentes artistas



La exposición alberga una cuarentena de obras realizadas por una selección de artistas plásticos contemporáneos, a quienes se les entregó un libro de la serie de Pepe Carvalho. A partir de su lectura, cada participante en el proyecto realizó una obra de algún elemento del libro que le hubiera inspirado, un detalle, una frase o una idea sobre Manuel Vázquez Montalbán.

"La propuesta recorre los libros de Carvalho, desde el primero hasta el último. Entregamos a cada artista un libro para que se inspirasen en algo del artista, pero a su vez, plasmándolo con su propio estilo y esencia. En este viaje por las obras de Pepe Carvalho, se puede apreciar cómo Montalbán iba describiendo la evolución de la sociedad a través de sus libros, y cómo se iba transformando la sociedad española", afirma el comisario de la exposición.

La exposición presenta de una manera visual toda la colección de las obras, aventuras y desventuras de este conocido detective privado. En concreto, se pueden ver obras de Eduard Arranz-Bravo, Eduardo Arroyo, Francesc Artigau, Javier Balda, José Manuel Ballester, Javier Balmaseda, Hilario Bravo, Mariona Brines, Enrique Brinkmann, José Manuel Broto, Silvia Cabezas, Xavier Carbonell, Isabel Castilho, José Manuel Ciria, Victoria Civera, Luis Feito, José María Guerrero Medina, Abraham Lacalle, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Francisco Leiro, Lluís Lleó, José Lucas, Waltraud Maczassek, Maïs, Santi Moix, Anna Monzó, Fiona Morrison, Miquel Navarro, José Luis Pascual, Antón Patiño, Manolo Quejido, Josep Maria Riera i Aragó, Benet Rossell, José Sanleón, Juan Uslé, Romà Vallès, Vicenç Viaplana, Joan Pere Viladecans y Santiago Ydáñez.

"Cuando repartieron los libros para comenzar con el proyecto, me asignaron el título de Historias de política ficción. Es cierto que al leer sus obras, puedes llevar un recorrido de la evolución que España ha llevado a lo largo de los años, y en particular con esta que me tocó se muestran los conflictos que se generaron durante la Guerra Civil y los cambios que ocurrieron en los diferentes bandos sin importar el color de la bandera, ya fuese para unirse o enfrentarse, traicionando sus propias ideologías. Todo esto fue un reto para mí porque salir de tu propio estilo para un encargo que tenga que servir ilustrativamente a un propósito como es el de homenajear a este artista te genera presión por hacerlo bien. Sin duda ha sido una experiencia única y muy emocionante. El grupo de artistas que hemos participado estamos muy contentos y nos gustaría que la gente se acercase a ojear lo que hay preparado porque merece la pena", comenta Javier Balda (Navarra, 1958), uno de los artistas que ha colaborado con la exposición ofreciendo su arte.

"Desde el principio tuvimos claro que esta exposición debía entrar dentro del Festival de Pamplona Negra. Lo que no sabíamos era el golpe que nos íbamos a llevar todos con la pandemia y que tendríamos que cambiar nuestra idea inicial, por eso nos pusimo a pensar cómo podíamos sacar adelante esta muestra para que el mes de enero no se quedase en blanco. Para nosotros tener a Montalbán retratado a través dela visión de unos autores tan rompedores e innovadores es un lujo y estamos muy agradecidos. Creo que toda persona que le guste la literatura o el arte debería pasarse por la muestra para disfrutar de ella, y sumergirse en el mundo de Pepe Carvalho", afirma Susana Rodriguez, directora de Pamplona Negra.

Pamplona Negra



La séptima edición de Pamplona Negra se celebrará del 24 al 29 de mayo. El Festival, dedicado a la literatura y al cine noir, aplazó esta edición hasta finales del próximo mes de mayo de 2021, concretamente del 24 al 29. Tradicionalmente programado en enero, la actual situación de emergencia sanitaria y la incertidumbre de la evolución de la pandemia tras las fiestas navideñas han empujado a la organización a posponer la fecha con el fin de preservar y proteger la salud tanto de invitados como del público que cada año acude a la Sala Cámara de Baluarte. l