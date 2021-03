'Black is beltza' ya está disponible en Netflix

El film de animación 'Black is beltza' de Fermin Muguruza ya está disponible en Netflix. Desde el pasado 26 de marzo, viernes, las personas usuarias de la plataforma tienen a su disposición la producción vasca que se estrenó en la 66 edición del Zinemaldia y que ha cosechado desde entonces múltiples reconocimientos en todo el mundo.



'Black is Beltza' parte en octubre de 1965. La comparsa de gigantes de Iruñea es invitada a desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York, pero debido a la discriminación racial, "no todos podrán salir". Y es que las autoridades norteamericanas prohibirán la participación de los dos gigantes negros.





A partir de este hecho histórico, Muguruza construirá el relato de, uno de los mozos que debía portar a uno de los gigantes negros que, decepcionado con la decisión del resto de compañeros de acatar la orden, decide no volver a casa. La narración cuenta desde la mirada de este joven, los acontecimientos que marcaron la: los disturbios raciales derivados de la muerte de Malcolm X, las alianzas entre los servicios secretos cubanos y los Black Panthers, los juegos de intereses de los espías de ambos bandos durante la Guerra Fría o la psicodelia proto-hippie que inundó los festivales musicales de la época.