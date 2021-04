Pablo Works Project presentará el viernes su disco 'Fuerte' en Zentral

pamplona – Zentral acoge mañana la puesta en escena de Pablo Works Project, que presentará su último disco, Fuerte. La cita comenzará a las 13.00 horas –apertura de puertas media hora antes– y todavía quedan entradas a la venta, al precio de 10 euros más gastos de gestión–. Durante la actuación, el público deberá permanecer sentado, no habrá servicio de barra, y la mascarilla será obligatoria en todo momento.

Pablo Works Project es un proyecto musical muy difícilmente clasificable que navega entre el rock, el pop, el indie, el folk, y algunas variantes más según el momento. Del mismo modo alternan los temas en inglés y en castellano. El prolífico showman navarro Pablo Líquido, con más de 1.700 conciertos por prácticamente todos los rincones de la geografía nacional y seis discos publicados con su propio sello Likida Music (antiguo Nota a gota), tomó un nuevo rumbo, simultáneo a su carrera de showman, y lo hizo bajo un nuevo nombre artístico Pablo Works, con el objeto de darle salida a su faceta de compositor y productor y saciar así un viejo deseo de defender también su propia música.

Con dos discos ya publicados de esta nueva aventura llamada Pablo Works, conoció a la bajista y trombonista marcillesa Uxue Fabo, y pronto fundieron sus influencias artísticas en un nuevo trabajo titulado Fuerte, pasando así a llamarse Pablo Works Project.

Es precisamente este último trabajo, Fuerte, el que presentará este viernes en Zentral, con algunas pinceladas de sus anteriores discos y también algún adelanto de lo que vendrá después. Sobre el escenario defenderán un formato original y diferente, ya que siendo sólo dos músicos llevan y tocan en riguroso directo batería electrónica y percusión, guitarra, sofisticadas líneas de bajo y dos voces armonizadas, amén de que en contadas canciones cuentan con la colaboración de los saxofonistas Jose Javier Malo y Txema Quintanilla.

En resumen, Pablo Works project está formado por Uxue Fabo (bajo y voces) y Pablo Works (guitarra, voces y percusiones), y cuentan con tres discos publicados, Small But True (2018), The Life That I love (2019) y Fuerte (2020).