Cristóbal Colón, ¿pudo ser navarro y agote?

A pocas semanas de que la Universidad de Granada informe de los resultados de su estudio sobre el origen genético del descubridor de América, el oriotarra José Mari Ercilla pone una nueva hipótesis encima de la mesa: era de Nafarroa Beherea

Hay preguntas que aunque pasen los siglos parece que no tienen respuesta, a menos que haya nuevas investigaciones que arrojen luz al respecto. Es el caso del origen de Cristóbal Colón; una cuestión debatida y defendida por distintos países para arrojarse la titularidad del descubrimiento de América.

El oriotarra José Mari Ercilla, médico dentista retirado, plantea una nueva hipótesis, que colón nació en Nafarroa Beherea y que portaba el antígeno HLA-B27, característico de los agotes: "No soy historiador, soy médico y he analizado a Colón desde la medicina, desde un punto de vista histórico y religioso". El próximo mes de mayo, coincidiendo con el 515º aniversario de la muerte de Colón, se acabarán los misterios. No en vano, la Universidad de Granada dará a conocer la información del origen del marino, a raíz de la investigación de su ADN.

Ercilla sitúa el origen del navegante en Ainhize-Monjolose, un pequeño municipio de Nafarroa Beherea que se encuentra a pocos kilómetros de Donibane Garazi. En este sentido, afirma que el topónimo Ainza, tal y como se conocía antaño a la localidad, no existe en ningún otro lugar y solo alguien nacido allí podría conocerlo. Después del descubrimiento de América habría un segundo Ainza, al otro lado del charco y nombrado por el mismo Colón.

El nacimiento del marinero en dicha localidad en 1446 explicaría, a su juicio, las principales incógnitas que se ciernen sobre esta figura: su origen, la insistencia por ocultar su procedencia, el origen de su blasón y su dominio del castellano, pese a "parecer extranjero". Con toda su investigación, y a la espera de los resultados de las últimas investigaciones de la Universidad de Granada, Ercilla ha preparado un borrador de un libro titulado Colón, el agote escondido, "con una gran bibliografía", y se encuentra tanteado editoriales.

Descubrir las posibles causas por las que ocultó su origen siempre ha supuesto "un reto"; una empresa a la que Ercilla también ha dedicado mucho tiempo. Pero, ¿cómo llegó a la hipótesis que luego ha querido demostrar? Las primeras sospechas le vinieron tras leer un documento en el que Fernando el Católico se dirigió al Rey de Francia para reclamarle 2.500 ducados de oro para indemnizar a Domingo Alday de Lekeitio porque el corsario Michelotto había hundido su navío en Villarville (Francia).

Tanto Michelotto como Cristóbal Colón tenían el mismo grado de parentesco con el almirante Guillaume Casenave ?era su tío? y en la misiva de Fernando el Católico se le otorga a Casenave otro nombre, Anagildo, que parece ser un sobrenombre tomado del rey godo Atanagildo. "Este había estado sometido durante 40 años a las humillaciones étnicas que le hicieron los ostrogodos. Se sublevó contra ellos, los derrotó y se convirtió al catolicismo. Deduje que este es un mote que se había puesto a sí mismo Casenave, porque él se consideraba agote. ¿Por qué? Porque los agotes en Francia se consideran de la nación goda", detalla Ercilla.

Asimismo, otro indicio lo extrajo de su conocimiento médico. No en vano, afirma que Colón "tenía el síndrome de Reiter", un tipo de artritis característica de los portadores del gen característico de los agotes.

Por último, el oriotarra ha analizado los informes forenses y genéticos impulsados por José Antonio Lorente de la Universidad de Granada, que ha analizado el ADN del linaje de los Colón, incluido el de su hermano Diego. Ercilla explica que uno de los estudios forenses demuestra que el hermano de Colón tenía espondilitis anquilopoyética, es decir, "tenía una mano en forma de garfio". "Todo esto me demuestra que médicamente Cristóbal Colón y su hermano Diego, y el tío, Casenave, eran agotes. Portaban el antígeno HLA-B27, porque todos los Colón y los agotes procedían de la misma zona francesa. Eran inmigrantes occitanos que marcharon por los caminos de Santiago franceses que confluyen en Ostabat, que es donde nacen los Colón", sentencia.

En este sentido, Ercilla recurre a los censos oficiales de Navarra para poner encima de la mesa que el linaje de los Colón residía en la zona. Así, ha encontrado un Guiralt Colón en 1353 asentado en Ostabat ?pertenece a Iholdi y se encuentra junto a Ainhize-Monjolose? y a un Bernat Colón que residió en Ainhize-Monjolose en 1412.

Y aquí se encontraría uno de los dos motivos por los que el descubridor de América ocultaría su origen. No en vano, la migración de los agotes hacia tierras de Ostabat se produjo tras la Cruzada Albigense ?entre 1209 y 1229?. El historiador Francisque Michel en su libro Las razas malditas de España y Francia hace referencia a esa localidad de Nafarroa Beherea para afirmar "que la mayoría de su población era agote". "Por eso, Colón oculta siempre su origen, porque si dice que es de tierras de Ostabat, todo el mundo le va acusar de alfigense, de hereje y de agote", asegura.

Otro de los argumentos con los que Ercilla pretende demostrar que el origen del marinero se encuentra en Nafarroa Beherea tiene que ver con un documento firmado por otro de sus hermanos, Bartolomé Colón. Este presentó ante Enrique VII de Inglaterra su proyecto de mapamundi y lo firmó en latín de la siguiente manera: "Pro auctore sive pictore, Ianua cui patria est, nomen cui Bartholomeus Columbus de Terra Rubra". En dicha rúbrica, el oriotarra asegura que el "Terra Rubra", es decir, tierra roja, hace referencia al vizcondado de Baigorri, al que pertenecía a Ainhize-Monjolose en 1447.

En cuanto a la referencia de "Ianua", Ercilla niega que sea Génova, según sostienen algunos historiadores, y defiende que hace referencia a Donibane Garazi. "¿Dónde está la tierra roja en Génova? No existe, como no existe en Galicia", afirma.

El otro motivo que arguye Ercilla para explicar la insistencia de Colón en ocultar sus orígenes es que procedía de una familia muy humilde, "sin blasón". Pero el médico asegura que el descubridor hizo de necesidad, virtud, y adoptó el escudo de Iholdi como propio. ¿Y por qué no adoptó el blasón de Ainhize-Monjolose? En opinión del oriotarra, se debe a que es porque el escudo del municipio es el mismo que el de Navarra, una elección que hubiese delatado su procedencia. Por ello, optó por el de otra localidad cercana, Iholdi. "Todas las incertidumbres que rodean a Colón las resuelves en un área de 15 kilómetros", insiste.

Ercilla va más allá y recuerda que los análisis genéticos que está llevando a cabo la Universidad de Granada no solo determinarán el origen, sino también el recorrido que hicieron sus ascendentes. "Era un hombre caucásico-alpino", afirma, para luego añadir que el linaje de los Colón, además de ubicarse en la antigua Occitania, proviene de las regiones que atravesaban el camino de Vézelay o vía Lemovicensis, uno de los cuatro Caminos de Santiago franceses. El oriotarra asegura que muchos de los blasones que se encuentran en las regiones son los mismos que se encuentran en Ultrapuertos, dado que los viandantes se los llevaron con ellos. "En una primera instancia, los Colón derivan de Borgoña, Lot-et-Garonne; el tío, Guillaume Casenave, deriva de Deux-Sèvres, encima de La Rochelle, y los genes provendrán de las regiones que tocan la vía desde el norte de Francia".

A su vez, Ercilla apunta a que "seguramente su idioma materno fue el gascón" y que él hablaba una "mezcla entre castellano y gascón". "En Ultrapuertos existía un fenómeno lingüístico, muy peculiar: la castellanía de San Juan", comenta, para explicar que "alrededor de Donibane Garazi se hablaba castellano". "El castellano era un idioma normal en aquella zona", resalta.

"Alguna relación con el euskera tenía, si no lo hablaba, lo entendía". El oriotarra comenta que, en su opinión, esto se demuestra tanto en el hecho que nombró más de 100 enclaves al otro lado del Atlántico con topónimos vascos como por el hecho de que usaba términos como "makalas" o "berrikeras".

Sus conocimientos idiomáticos, su blasón y el motivo por el cual guardó con celo su procedencia siguen siendo a día de hoy un misterio. No obstante, en pocas semanas se conocerá si Colón era navarro y agote como defiende Ercilla, o su lugar de nacimiento se encuentra en otros lugares por todos conocidos. El ADN revelará la verdad sobre su origen.