Actuaciones locales y espectáculos de comedia en la temporada del Gaztambide

La EPEL Tudela Cultura ha apostado por programar espectáculos de humor y comedia y dar espacio escénico a los grupos locales durante la segunda temporada del Teatro Gaztambide, que se desarrollará del 1 de mayo al 17 de julio.

"Queremos levantar el ánimo de aquellas personas que quieran desconectar de la situación de pandemia que estamos viviendo y también dar la oportunidad de subirse al escenario a los artistas locales", ha afirmado la concejala de Cultura, Merche Añón, en la presentación de la programación para los próximos tres meses.

Se han programado 12 espectáculos, si bien habrá 15 actuaciones en total, ya que tres contarán con doble sesión.

La programación se abrirá con la celebración del Día Internacional de la Danza (1 de mayo) en la que participarán los grupos locales Escuela de teatro y danza Ángel Martínez, Fitness Tudela, Zentro Ágora, Estudio de danza Arte y Movimiento, Estudio de flamenco Alba Jiménez y Asociación Grupo Municipal de danzas de Tudela.

Entre los espectáculos de humor destacan los monólogos de Gorka Aguinagalde, Óscar Terol y Maribel Salas (8 de mayo), la obra de teatro 'Losers', de Txalo Producciones (29 de mayo), y el musical La Llamada (17 de julio), que no se pudo representar en 2020 y Tudela Cultura lo ha reprogramado esta temporada con dos sesiones.

En este apartado también se enmarca la obra que representará el Grupo de Teatro del IES Valle del Ebro, 'Segismundo y compañía' (6 de junio).

En el capítulo musical, que en la primera temporada fue el principal protagonista, se han programado tres conciertos. La joven cantante y compositora navarra Natalia Lacunza presentará su colección de obras más minimalistas (26 de junio), mientras que el veterano artista José Manuel Soto repasará sobre el escenario del teatro tudelano sus 35 años de carrera musical en los que ha grabado 22 discos (10 de julio).

"Con este espectáculo tratamos de dar un espacio a personas de mayor edad que han podido estar más temerosas de acudir a actividades y que ahora con la vacuna, el mejor tiempo y la comprobada seguridad en el teatro, pueden sentirse animadas a disfrutar de su música y espectáculo en cuarteto", ha asegurado Añón.

Además la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá un nuevo concierto, 'Herederos y renovadores' (15 de mayo), de la mano del director Manuel Hernández-Silva.

En esta segunda temporada también tendrán cabida los espectáculos familiares, que se llevarán a cabo en domingo, ya que habrá uno de danza, 'Cuentos en papel' (16 de mayo) y otro rítmico 'Got Rhythm' (23 de mayo).

La programación de esta segunda temporada se completa con las actuaciones de fin de curso del Estudio de danza Arte y Movimiento, 'Viaje al mundo en 80 días' (12 de junio), y del gimnasio Fitness Tudela, 'La familia Adams' (19 de junio).

Todas las actuaciones se realizarán con las necesarias condiciones de seguridad. "Cualquiera que acuda al teatro puede hacerlo sin miedo", ha señalado la concejala de Cultura, que ha recordado que es obligatorio el uso de mascarilla dentro del recinto y la limpieza de manos con el gel hidroalcohólico ubicado en el teatro.

También ha advertido de que los horarios y los aforos podrán cambiar en función de la situación epidemiológica. En este sentido, ha apuntado que para el mes de mayo "se seguirá con el aforo de 272 personas, un 40 % del teatro (con capacidad para 670 espectadores), que nos autoriza el Instituto de Salud Pública, previo informe, ya que sin el mismo solo podemos meter 200 personas en el Gaztambide".

No obstante, no ha descartado que en meses posteriores el aforo se pueda aumentar, si bien ha señalado que "se decidirá sobre la marcha. No hemos querido sacar más entradas directamente para después tener que devolverlas, pero es probable que para junio pueda haber un aumento de localidades a la venta".

"Los espectadores podrán acceder por orden cronológico de compra y, en caso de reducirse los aforos frente a lo previsto inicialmente o de suspenderse algún evento, se devolverá el dinero íntegro de las entradas como hemos venido haciendo", ha concluido Añón.