Amy Adams: "Joe Wright tiene buena visión emocional y psicológica"

Amy Adams protagoniza el thriller psicológico La mujer en la ventana. La película, dirigida por Joe Wright y escrita por Tracy Letts, está basada en la novela best seller de A.J. Finn The woman in the window y está disponible en Netflix desde ayer viernes.

El papel de Anna Fox es un rol que difiere mucho de los personajes que ha interpretado Amy Adams hasta el momento, según aseguró la actriz en un encuentro virtual con varios medios en el que estuvo acompañada de Joe Wright y Julianne Moore. "No había hecho nada como eso antes, así que yo estaba feliz de sumergirme en un proyecto así", aseguró.

"También me encantó cómo veíamos a Anna y cómo ella era alguien que estaba luchando contra tanta oscuridad, tanta vergüenza y muchos secretos. Fue simplemente una visión realmente interesante del thriller, yo estaba realmente emocionada", manifiesta la actriz.

Cuando vio la versión final de La mujer en la ventana, Adams quedó impresionada con la visión de Joe Wright. "Me impresionó mucho cómo contó la historia, de una forma que se sintió psicológica y emocional, lidiando con el tema de la salud mental, pero dentro de este conjunto increíblemente emocionante. Me complació mucho ser parte de esta película y ver las actuaciones de todos mis compañeros. Estoy asombrada de lo que aportaron todos ellos", afirma.

A Joe Wright le gustó el hecho de filmar la película en una sola localización. "Me interesó la idea de que todos creamos nuestra propia realidad, me pareció fascinante. Me gustó la idea de que toda la película se desarrolla básicamente en una casa. Me encantó la idea de que tendría que intentar crear esta película tan cinematográfica en el interior de un solo lugar", manifestó el director durante el encuentro virtual.

demasiados secretos En La mujer en la ventana, Anna Fox –Amy Adams–, una psicóloga infantil con agorafobia, vive encerrada en su piso de Nueva York. Cuando una familia aparentemente modélica se instala en la casa de enfrente, empieza a espiarlos por la ventana. Su vida da un vuelco cuando por casualidad se convierte en testigo de un crimen brutal. Muchos secretos salen a la luz y nadie es quien parece ser.

Julianne Moore está encantada de haber trabajado, por fin, junto a Amy Adams. "Fue genial compartir escenas íntimas. Me encantó el hecho de que mi personaje, tan misterioso como es, tiene esta conexión genuina con esta mujer. Ves a los dos comunicándose y teniendo una experiencia juntas. Para mí fue un sueño. Su presencia a lo largo de toda la película, lo lleva todo con tanta emoción, tanta verdad, tanta tensión... es magnífica", dice Moore de su compañera de reparto.

que el público se inspire Por su parte, el director Joe Wright espera que el público se sienta inspirado por La mujer en la ventana. "En su opinión, uno de los temas de la película es la naturaleza del miedo. Uno de los temas es cómo creamos miedo en nosotros mismos, y la forma en que el personaje de Amy Adams es capaz de liberarse de sus propios miedos y de liberarse de verdad. Espero que el público tenga la sensación de haber tenido esta experiencia tan emocionante, pero a la vez sienta una sensación de liberación y alivio al final", concluye el director.

Los actores Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh, Wyatt Russell, Fred Hechinger, Brian Tyree Henry, Jeanine Serralles y Mariah Bozeman completan el reparto de la película.