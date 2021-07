Martín: "Tener tan claro que va a haber Jazzaldia lo hace todo algo más fácil"

El Festival de Jazz de San Sebastián abrió el miércoles su 56 edición, la segunda bajo las restricciones de la covid, aunque los nombres internacionales, casi ausentes en 2020, vuelven a ser parte esencial del programa. El trabajo de cuadrar el puzzle lo ha facilitado la determinación de seguir adelante.

Tanto el año pasado como éste, la organización dio "por hecho" que iba a celebrar el Jazzaldia. "Decidimos asumir todas las limitaciones y aprovecharnos de todas las oportunidades que nos dieran las circunstancias. Cuando se tiene tan claro que se va a hacer el Festival, todo es un poquito más fácil", asegura su director, Miguel Martín. Dos voces, las de los estadounidense José James y Cécil McLorin Salvant, se encuentran entre los reclamos de la primera jornada, como parte de una programación compuesta por 60 conciertos que el domingo 25 cerrarán, entre otros, Silvia Pérez Cruz, Brad Mehldau y el trío del guitarrista Bill Frisell. Kenny Barron, Noa, Dave Douglas, Jorge Pardo, Buika, Gonzalo Rubalcaba y Marc Ribot serán también protagonistas en esta edición, que Martín define como "muy variada y de mucha calidad", en la que el público podrá disfrutar de "una muestra fantástica de vocalistas femeninas y de lo que es el piano en el jazz".

Sobre el papel, podría pasar por una programación precovid, aunque para darle forma la organización se ha encontrado con más de un "no" y sobre todo con "un importante nivel de indefinición durante mucho tiempo" a causa de la pandemia, afirma Martín. "Ha habido noes por parte de algunos artistas, pero ya se conocían en febrero o marzo. Sin embargo, para el diseño de la edición las expectativas han ido variando muchísimo en doce meses. No se sabía si se iba a poder viajar o no. Se fiaba todo a las vacunas pero no se sabía si iban a estar preparadas. Ha sido un ir y venir constante de mejor a peor, de hacia delante y hacia atrás", explica.

Esas circunstancias han hecho más complicado el trabajo, aunque por otra parte algunos artistas han contribuido a facilitarlo "preparándose adecuadamente". "Hay músicos americanos que van a estar de gira porque tienen la doble vacunación. Han cumplido todo lo que tenían que cumplir. Unos han hecho los deberos y aquí están, y otros que no los han hecho y no están. Así de sencillo", señala.