'Biografía del cadáver de una mujer': el documental que denuncia la indefensión de las mujeres víctimas de trata

Desde el año 2000, en España han sido asesinadas más de 45 mujeres en situación de prostitución. Una de ellas fue Yamiled Giraldo, superviviente de la trata y testigo protegida a la que dos personas mataron a tiros en 2009 en Cordovilla, ante su hijo y por encargo del proxeneta al que había denunciado. Su historia se hizo documental con Biografía del cadáver de una mujer, el filme de Mabel Lozano que este año se alzó con el Goya a Mejor Cortometraje Documental. La película, que honra la valentía y memoria de Yamiled a la par que denuncia la indefensión que sufren las mujeres víctimas de la trata, se proyectará este sábado en la Escuela Navarra de Teatro, en una sesión gratuita previa retirada de invitación y programada en la tercera edición del festival NIFF.

Será una cita especial, ya que presentarán el documental su directora y de Cristófer, el hijo de Yamiled que presenció su asesinato y que es además uno de los protagonistas del proyecto. "Cristófer ha tenido una valentía y generosidad extraordinarias, él tenía claro que si esta historia podía ayudar a otras mujeres, para él era una prioridad que no les pasase lo mismo que a su madre", explica la realizadora Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 1967), quien suma más de diez años dedicados al cine social y comprometido.

Fue así como llegó al caso de Yamiled, cuando desarrollando su proyecto El Proxeneta, que incluye un libro y documental, perseguía una pregunta: ¿Por qué las mujeres víctimas de la trata no denuncian? El proxeneta al que entrevistaba le respondió que no podían, ya que cuando una mujer tomaba la valiente decisión de denunciar esa situación de explotación, la asesinaban como fue el caso de Yamiled Giraldo o Leticia Peres: "Me pareció increíble que esto hubiera ocurrido en nuestro país".

Porque, recuerda, Yamiled Giraldo, tras fugarse en 2001 del club de alterne de Sunbilla al que llegó engañada desde Colombia y en el que era obligada a ejercer la prostitución, había rehecho su vida y vivía desde hacía años en Ituren, tenía marido, cuatro hijos y trabajaba como esteticista. Y "por solidaridad y sororidad con otras mujeres, denunció al proxeneta. Eso le costó la vida". Tenía 33 años, era testigo protegida y ante los ojos de su hijo Cristófer murió asesinada por dos pistoleros pagados por el proxeneta José Lareo, cuando había acudido a realizar un falso encargo de trabajo: "La ley de testigos protegidos no funciona en España, es una mierda. Y ellas son mujeres vulnerables frente a mafias, personas que mantienen abierto el chiringuito y que siguen haciendo dinero".

Un retrato a tres bandas

El documental, de 18 minutos de duración y producido por Mafalda Entertainment, reconstruye la biografía de Yamiled Giraldo a partir de tres voces. En primer lugar, la más emotiva: la de su hijo Cristófer, que vio cómo acribillaban a su madre a tiros. "Es una voz única y humaniza a una víctima de trata", apunta Lozano, para recordar cómo más de 40 millones de mujeres y niñas son víctimas de trata al año. Una cifra a la que el testimonio de Cristófer pone nombres y apellidos, que acerca y humaniza: "Él no está acusando a nadie, simplemente está diciendo que amaba a su madre y que se la arrebataron, a él y sus tres hermanos, que no la han conocido. Y eso es profundamente injusto y doloroso". Porque detrás de esos 40 millones, hay familias rotas e hijos desamparados.

Al testimonio de Cristófer se suma Óscar Esteban Remacha, el comandante de la Guardia Civil que capitaneó la operación desarrollada junto a la Policía Foral de Navarra. Es la suya una narración más fría, que expone los hechos y sus circunstancias: cuándo y cómo fue el homicidio, de dónde salió el dínero, cuál fue la cantidad que pagó el proxeneta... Eso sí, la directora del documental destaca cómo en un momento, el comandante "se moja" y realiza una reveladora declaración: "No sé por qué les decimos que denuncien, si no somos capaces de protegerlas".

Un vacío de seguridad y legislativo que en Biografía del cadáver de una mujer encarna una jueza, la tercera voz que aparece en la película y la encargada de analizar la importancia de las leyes en la lucha contra la trata. Porque desde aquel asesinato en 2009, la ley de protección de testigos "sigue sin funcionar" y la Ley Integral contra la Trata de Persona no se ha terminado por sacar adelante: "No hay voluntad política". Y es que han pasado los partidos políticos y ha habido movimiento de siglas, pero "no sale y no se viste de derechos a las mujeres".

En el lado positivo de la balanza figura el avance que ha supuesto la aprobación de la Ley de Libertad Sexual, conocida también como la ley de sólo sí es sí, que sí se ha visto modificada desde que vio la luz Biografía del cadáver de una mujer y "ahora vienen condenadas todas las caras del proxenetismo".

Una denuncia que recorre el mundo

El documental se proyecta este sábado en Pamplona y hasta la fecha, suma más de 40 selecciones en festivales de todo el mundo. De hecho, ayer mismo se estaba exhibiendo en Shorts México, uno de los festivales de cortometrajes más importantes de Latinoamérica. Además, el pasado mes de marzo se hizo con el galardón de Mejor Cortometraje Documental: "Está dando la vuelta al mundo y eso genera reflexión y debate. Para que el mundo cambie, la ciudadanía se tiene que mover".

Porque este proyecto, que rescata del olvido la historia y la valentía de mujeres como Yamiled, demuestra que sí que sí, que el cine puede cambiar el planeta. O al menos, intentarlo.