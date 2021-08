Haynes, Sciamma, Ozon y Verhoeven estarán en Perlak del Zinemaldia

Películas de Todd Haynes, François Ozon, Céline Sciamma y Paul Verhoeven participarán en la sección Perlak del 69 Festival de Cine de San Sebastián, que también acogerá dos títulos aplaudidos en la última cita de Cannes, Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, y Titane, de Julia Ducournau, que ganó la Palma de Oro.

Serán en total quince perlas las seleccionadas para la próxima edición del certamen donostiarra, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre.

Sean Baker, Joachim Lafosse, Louis Garrel y Xavier Giannoli, además del escritor Emmanuel Carrère, que presentará su segunda ficción como director, son otros nombres de Perlak, al igual que los debuts de Shipei Wen y Charlotte Gainsbourg.

Competencia oficial, de los argentinos Gaston Duprat y Mariano Cohn, y protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, inaugurará este apartado que recoge títulos destacados que han pasado por otros certámenes. Duprat y Cohn optan al Premio del Público con una tragicomedia ambientada en el mundo del cine que antes se mostrará en Venecia. En ella, Cruz interpreta a una excéntrica cineasta y Banderas y Oscar Martínez, a un actor de Hollywood y a un intérprete de teatro radical.

proyecciones fuera de concurso Fuera de concurso se presentará The Velvet Underground, el documental de Todd Haynes sobre el mítico grupo de Lou Reed, que ha sido elegido para clausurar las perlas de este 2021.

También fuera de concurso figuran Titane, de Ducournau, "inclasificable mezcolanza de géneros" protagonizada por Agathe Rouselle y Vincent Lindon, y Drive My Car, adaptación de un relato de Murakami.

Hamaguchi hará doblete pues también presentará, esta vez a competición, La ruleta de la fortuna y la fantasía, formada por un tríptico de cuentos unidos "por la memoria, el engaño y el destino".

Tras Retrato de una mujer en llamas, la directora gala Céline Sciamma, regresa con Petite maman, que narra la amistad entre dos niñas. Se suman a la lista tres directores que en los últimos años han concursado en la Sección Oficial: el belga Joachim Lafosse y los franceses François Ozon y Louis Garrel.

Ozon, ganador en 2012 de la Concha de Oro y del Premio del Jurado al mejor guion por En la casa, presentará un drama sobre la eutanasia que compitió en Cannes, Tout s'est bien passé, mientras que Garrel dirige y protagoniza La croisade, que cuenta la historia de un proyecto con el que niños se proponen salvar el planeta.

Lafosse acudirá con Les intranquilles, en la que expone cómo la enfermedad mental marca la relación de una pareja.

El chino Shipei Wen llegará con su ópera prima, proyectada en Cannes, Are You Lonesome Tonight?, un thriller "hipnótico y retorcido que explora la culpa y la misericordia, el perdón y la redención". Otro título proveniente de la competición de Cannes es Red Rocket, de Sean Baker, realizador de The Florida Project, que narra el regreso de un actor de cine para adultos a su ciudad natal en Texas.

También se ha rescatado de Cannes Benedetta, que Paul Verhoeven ha ambientado en el siglo XV para relatar la historia de una monja capaz de obrar milagros.

Perlak acogerá Jane par Charlotte, un documental escrito y dirigido por la actriz Charlotte Gainsbourg, que combina imágenes inéditas, fotografías y entrevistas para crear un retrato de su madre, Jane Birkin.

Emmanuel Carrère, último Premio Princesa de Asturias de las Letras, presenta En un muelle de Normandía, una adaptación de un libro de Florence Aubenas en el que una escritora se hace pasar por limpiadora para investigar la inseguridad laboral. Xavier Giannoli presentará, tras Venecia, Las ilusiones perdidas, basado en la novela de Honoré de Balzac.