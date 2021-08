EHBildu pide al Zinemaldia que "revoque" su decisión de premiar a Johnny Depp

EH Bildu ha pedido al Festival de Cine de San Sebastián que "revoque" su decisión de reconocer a Johnny Depp con el Premio Donostia y ha reclamado a las instituciones que integran el consejo de administración del certamen que "medien" y "promuevan" esa "revisión".

El grupo de la coalición abertzale en el Ayuntamiento donostiarra ha hecho público un comunicado en el que dice que el actor estadounidense "tiene varias causas abiertas por violencia machista e incluso una sentencia contraria que da plena credibilidad a los malos tratos" hacia sus exparejas.

"La concesión del Premio Donostia a Depp supone relativizar y relegar a un segundo plano la violencia machista, cuando nuestra ciudad debería tomar la dirección contraria: la de la sensibilización y el firme compromiso de luchar contra esta plaga. No podemos dar ningún paso atrás en ese camino", destaca.

Esta formación exige al alcalde, Eneko Goia, y a la concejala de Igualdad, Ane Oiarbide, que "medien" ante el Zinemaldia para que dé marcha atrás en su decisión, lo que en su opinión también deberían hacer la Diputación de Gipuzkoa y los gobiernos central y vasco al ser miembros del consejo de administración del Festival.

"Las administraciones públicas no pueden mirar hacia otro lado. No pueden seguir calladas ¿Qué tienen que decir? ¿Lo consideran aceptable? No vale que las instituciones se escuden tras la autonomía del festival. De nada sirve, de otra forma, que luego hagamos concentraciones contra las agresiones machistas y aprobemos declaraciones institucionales, si normalizamos este tipo de decisiones", manifiesta.

EH Bildu afirma que "no se puede entender" la respuesta que ha dado el festival a las asociaciones de mujeres cineastas que han criticado la concesión, pues considera que, aunque "es cierto que un festival debe tener entre sus objetivos el reconocimiento de quienes han realizado una aportación notable al mundo del cine", no puede hacerlo "al margen de las denuncias de maltrato".

"El cine no es algo ajeno a la sociedad. De lo contrario, enviaría un mensaje muy peligroso: el de la normalización de la violencia machista. Tengamos en cuenta, además, que hay muchas personas del mundo del cine que se merecen este premio, tanto a nivel internacional como en Euskal Herria. Por eso decimos que el Zinemaldia debe revisar la concesión del Premio Donostia a Depp", recalca.