El Ayuntamiento de Toledo cede a las presiones de Vox y retira el cartel de Zahara

La retirada del cartel de Zahara que anunciaba un concierto de la gira de su disco "Puta" en Toledo, tras una queja de Vox, ha generado un aluvión de apoyos en redes sociales a la cantante, tanto de sus compañeros de profesión como de seguidores que animan a llenar todas sus actuaciones. La cantante ha agradecido estas muestras de cariño y ha asegurado que "seguirá defendiendo el arte, la música y la libertad de expresión".



Rafael Bargueño, promotor de Toledo Alive -festival en el que se incluye el concierto de la cantante ubetense, sobrina de Joaquín Sabina- decidió retirar el cartel a instancias del Ayuntamiento después de las quejas de Vox, aunque ha asegurado a Efe este miércoles que no suspenderá la actuación "con total seguridad". "Va a seguir sí o sí, porque es un evento privado al que el Ayuntamiento presta su ayuda, pero nada más".



Ha reconocido que las quejas de Vox y la posterior petición del Ayuntamiento gobernado por el PSOE de retirar un cartel en el que Zahara aparece como una virgen con corona, un niño en brazos y una banda en la que se lee "puta" (el título de su último disco) le han "pillado de sopetón" en el segundo año de organización de Toledo Alive, por lo que se remite a un futuro comunicado para dar más información.



Además de apoyos de políticos, Zahara ha recibido el apoyo de otros artistas y de muchos de sus seguidores en redes sociales, aunque ella, combatiente activa contra la ultraderecha como se puede apreciar en muchas de sus actuaciones, aún no se ha pronunciado al respecto.



El grupo aragonés Amaral ha transmitido en Twitter: "Todo nuestro amor y apoyo para Zahara. Al final la libertad y la belleza prevalecerán", mientras que el grupo de rap político Los Chikos del Maíz ha expresado en la misma red social "todo el apoyo" a la cantante y su "desprecio hacia esa chusma fascista. Lo del PSOE dándoles la razón y legitimándolos, es de traca".





Todo nuestro amor y apoyo para Zahara @zaharapop Al final la libertad y la belleza prevalecerán pic.twitter.com/COhke1M2v9 — Amaral (@amaraloficial) August 11, 2021

"¡Vende todas las entradas, querida sobrina!"

Amor profundo a nuestra amada @zaharapop ??

Te quiero y te admiro compañera€ pic.twitter.com/fHmQvOBEO6 — Rozalén (@RozalenMusic) August 11, 2021

El cartel de Zahara es súper bonito, y pienso que Vox no se da ni cuenta de la super campaña publicitaria que le han hecho a Zahara. Doy x hecho que el concierto de Toledo estará lleno. De hecho, casi todos los conciertos que he visto de Zahara estaban sold out una semana antes. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) August 11, 2021

"Responderé encima del escenario"

, letrista y guitarrista de Vetusta Morla ha escrito también en la red, donde el tema se ha convertido en tendencia del día: "Estamos en 2021 y una multinacional censura el cartel de una película por un pezón y a Zahara le retiran el cartel de un concierto en Toledo por salir representando a una Virgen. Oye, pero el wifi nos va de puta madre".El músico y compositor, conocido por sus colaboraciones con Sabina, también le ha mostrado su apoyo: "Siempre con Zahara, llueva, truene, o diluvie. ¡Vende todas las entradas, querida sobrina!".se ha unido con la frase: "Amor profundo a nuestra amada Zahara. Te quiero y te admiro, compañera".No solo en la música ha recibido muestras de respaldo la cantante; la actrizha ironizado: "La ultraderecha pide que se retire el cartel y se cancele el concierto de Zahara por ofender a la virgen (no especifican a cuál), los todofóbicos criticando el cartel de Almodóvar porque les ofende. Sin duda la psiquiatría es la carrera del futuro. Más cultura y menos ofensa".O la escritora, quien ha opinado también en Twitter que "el cartel de Zahara es súper bonito" y que Vox ha conseguido hacerle una "súper campaña publicitaria". "Doy por hecho que el concierto de Toledo estará lleno. De hecho, casi todos los conciertos que he visto de Zahara lo estaban una semana antes", ha añadido.Aún quedan entradas disponibles para el concierto del 3 de septiembre en la plaza de toros de Toledo, algo que han animado a cambiar los seguidores de la cantante en redes sociales, extendiéndolos al resto de la gira de "Puta".Algunos de ellos han recordado el activismo de Zahara en sus actuaciones, donde ha cuestionado a las "bestias" que la llamaron "puta a los 12 años","piden un pin parental" o "niegan la violencia homófoba"."La única respuesta que voy a dar a todo lo que ha sucedido será encima de un escenario cantando, defendiendo el arte, la música y la libertad de expresión", aseguró la cantante la noche de este miércoles en un concierto en Valencia.Durante su actuación en Valencia, Zahara se emocionó agradeciendo las muestras de apoyo recibidas por el público y compañeros. "Después del día que llevo, sólo quiero decir gracias, porque ojalá hubiese podido decirle a la María Zahara de 12 años,, que en el futuro, cuando tuviese 37 años, sus compañeros de profesión, todas las personas que admira, todo su público salieran a defenderla", expresó la artista ante el público.Zahara ha calificado de"Es lo me llevo en el día de hoy", ha añadido.