Zinemaldia: Zhang Yimou inaugurará el Festival de Cine de San Sebastián

El célebre cineasta chino Zhang Yimou inaugurará la Sección Oficial del Zinemaldia con la película Yi miao zhong / One Second (Un segundo) con la que competirá por la Concha de Oro. El Festival ha confirmado este viernes la tres últimas películas que se disputarán los premios del apartado principal de la próxima edición. Yimou, junto al estadounidense Michael Showalter y el corso Thierry de Peretti, pasa a engrosar una lista de cineastas de primer orden que componen la Sección Oficial, entre los que destacan Iciar Bollaín, Laurent Cantet y Terence Davies.

La película Yi miao zhong / One Second (Un segundo), de Zhang Yimou, inaugurará a concurso la 69 edición del Zinemaldia. Yimou, uno de los realizadores chinos más reputados de las últimas décadas, concursará por primera vez en la Sección Oficial con su particular homenaje al cine, protagonizado por un prisionero que escapa del campo de trabajo en plena Revolución Cultural y que busca unas imágenes de su hija, a quien no ve desde hace años. Wei Fan y Yi Zhang encarnan a los personajes principales del filme. Varias de las películas anteriores del director, que presidió el Jurado Oficial en el Festival en 1997, han pasado por Perlak como, por ejemplo, Huozhe (¡Vivir!, 1994), You hua hao hao shuo/Keep Cool (Mantén la calma, 1997), Ying xiong/Hero (2003) o Shi mian mai fu/The House of Flying Daggers (La casa de las dagas voladoras, 2004).

El director y escritor de The Big Sick (La gran enfermedad del amor, Perlak 2017), nominada al Oscar al mejor guion, Michael Showalter regresa a la gran pantalla con The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye), que recoge el auge y caída de una famosa televangelista estadounidense. Está producida y protagonizada por Jessica Chastain, a quien acompañan en el reparto Andrew Garfield y Vincent D'Onofrio.

El realizador, actor y guionista Thierry de Peretti, cuyas películas Les Apaches/Apaches (2013) y A Violent Life (2017), fueron seleccionadas en la Quincena de Realizadores y la Semana de la Crítica de Cannes, respectivamente, profundiza en Enquête sur un scandale d'Etat/Undercover en una investigación periodística en torno a un antiguo topo, testigo de la corrupción policial en el contexto del narcotráfico. En su reparto figuran Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon y Julie Moulier.

Peretti, Showalter y Yimou se incorporan a la lista de cineastas que competirán por la Concha de Oro: Inés Barrionuevo, Iciar Bollaín, Laurent Cantet, Terence Davies, Alina Grigore, Lucile Hadzihalilovic, Zhang Ji, Fernando León de Aranoa, Tea Lindeburg, Claudia Llosa, Paco Plaza, Claire Simon y Jonás Trueba.