Disney+ estrena la serie documental McCartney 3, 2, 1. En seis episodios ofrece una visión íntima de la historia musical de dos leyendas vivas, Paul McCartney y el superproductor Rick Rubin.

McCartney se sienta a conversar con el legendario productor en una reunión poco habitual para hablar sobre su trabajo con The Beatles, el emblemático rock de los 70 de su banda Wings y sus más de 50 años como solista. En esta serie de seis episodios, que explora la música y la creatividad con un estilo muy original y esclarecedor, Paul y Rick se unen en una conversación íntima sobre la composición de canciones, las influencias y las relaciones personales que dieron lugar a canciones emblemáticas que se han convertido en las bandas sonoras de nuestras vidas. Desde que escribió su primera canción a los 14 años, la carrera de Paul McCartney ha sido increíblemente prolífica y tremendamente influyente. En la década de 1960, McCartney cambió para siempre el panorama de la música con The Beatles. No se detuvo allí y siguió traspasando los límites como solista, con su grupo Wings y, además, colaborando con numerosos artistas de prestigio internacional. Ha recibido 18 Grammys y en 1997 fue nombrado Caballero por Su Majestad la Reina Isabel II por sus servicios a la música. Su álbum más reciente, McCartney III, fue nº1 en las listas oficiales del Reino Unido, así como nº1 en la lista Billboard de Superventas de Álbumes en su lanzamiento en diciembre de 2020. McCartney es un gran filántropo que aboga apasionadamente por diferentes causas, entre las que cabe destacar los derechos de los animales y problemas medioambientales.

Rick Rubin sigue coproduciendo y presentando la serie de podcasts Broken Record con Malcolm Gladwell. Está asociado activamente con GQ en una serie de conversaciones profundas con las personalidades más destacadas de la música, de Pharrell Williams a Kendrick Lamar, de las que es presentador y creador del contenido editorial y del vídeo. Recientemente produjo con el grupo The Strokes el álbum The New Abnormal, ganador del Grammy y que ha recibido excelentes críticas.

seis semanas En el capítulo de este martes, Las cosas que nos unen, McCartney comparte historias de sus inicios y arroja más luz sobre su relación con John Lennon y George Harrison. Dejar entrar en el estudio a un músico de fuera tuvo un gran impacto en una de las canciones más famosas de The Beatles. El miércoles 2 de septiembre será el turno de Las notas que nos gustan. McCartney habla de su método único para componer, de sus influencias, desde Bach a Fela Kuti, y de algunas innovaciones que hicieron que su música fuera diferente.

Los siguientes miércoles llegarán La gente que queríamos nos quería, en el que McCartney rinde tributo a alguno artistas que influenciaron a The Beatles y comenta el viaje de la banda a la India; Como científicos en un laboratorio, donde McCartney y Rubin hablan de la experimentación musical y de la voluntad de The Beatles para romper moldes. Este episodio cuenta con partes sobre Ringo Starr y el quinto Beatle, el productor George Martin. ¿No puedes tocarlo más fácil? será el quinto capítulo. McCartney comenta cómo encontró su lugar en la banda y la evolución del sonido y la identidad de The Beatles. Este episodio se centra en algunas de sus contribuciones más famosas para la banda. Y, finalmente, la serie acaba con El largo y tortuoso camino, en el que McCartney y Rubin hablan de la evolución de McCartney a la hora de componer canciones, de su relación creativa con John Lennon y de su desarrollo como artista en solitario.