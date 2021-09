El VI Congreso Internacional de Arquitectura llega a Baluarte este miércoles

Pamplona se convierte desde este miércoles, día 8, por la tarde en la sede del VI Congreso Internacional de Arquitectura, que se celebrará hasta el viernes, día 10, en Baluarte bajo el título La ciudad que queremos. The city we want. El futuro de las ciudades será el protagonista de esta gran cita internacional que organiza la Fundación Arquitectura y Sociedad y que contará con nombres tan reputados como el Premio Nobel de la Paz 2007, Mohan Munasinghe; la arquitecta y Premi Pritzker 2021, Anne Lacaton; o la Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013, Saskia Sassen.

Los actos comenzarán este miércoles por la tarde tarde con la bienvenida y presentación a cargo de Francisco Mangado, patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad y José María Ezquiaga, director del congreso. Su conferencia, a las 15.30 horas, versará sobre La ciudad que queremos: nuevas formas de vida, nuevas formas de habitar. Posteriormente, a las 16.00 horas, tendrá lugar la primera sesión. En ella Anne Lacaton charlará sobre La vivienda: clave de la regeneración urbana; y el arquitecto Dietmar Eberle sobre Reinventar la vivienda. A las 18.00 horas será el turno del economista Philipp Rode, cuya conferencia lleva por título La ciudad post-automóvil. Tras él, subirá al escenario de Baluarte Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, quien hablará sobre La ciudad peatonal: la experiencia de Pontevedra. A las 20.00 horas, tendrá lugar la entrega de los Premios OTIS-FAyS.

Toda la información sobre el congreso, junto a la programación completa, se puede consultar en la página web www.arquitecturaysociedad.com.