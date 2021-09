ETB1 estrena el nuevo concurso 'Zurekin Bat'

Se trata de una de las principales apuestas de la cadena vasca para la temporada dirigida a los jóvenes y al público familiar

La actriz y periodista Ainhoa Etxebarria ha trabajado en teatro, televisión y radio. Ahora, se encargará de conducir el nuevo concurso de Euskal Telebista, Zurekin bat, que se emitirá de lunes a jueves, de 21.30 a 22.30 horas en ETB1 y eitb.eus. Basado en el formato internacional de éxito We Belive in You, el entretenimiento y el compañerismo serán los pilares fundamentales de este concurso diario, según informan desde la cadena vasca.

Se trata de un formato de preguntas y respuestas. Dos equipos de cuatro miembros lucharán por cumplir su sueño. Ambos equipos se enfrentarán a lo largo de la semana, con el objetivo de ganar los 800 euros diarios en juego y llevarse el bote del programa. Los miembros del equipo (familia, cuadrilla, compañeros de trabajo, compañeros de piso, grupo de deportistas...) tendrán la oportunidad de medir sus conocimientos, respondiendo a las preguntas de cultura general en tres tandas. Para obtener el premio tendrán que enfrentarse a un último reto.

Cada grupo tendrá un portavoz (que cambiará cada día) y el liderazgo se irá alternando entre los cuatro miembros del grupo. Sin embargo, hay una particularidad: los miembros del equipo tendrán la oportunidad de ver cada pregunta del concurso antes que sus representantes, y decidirán como grupo si el líder conoce la respuesta. Si es así, subirá la apuesta.

'12 minutos' Esta noche, se estrena también el programa 12 minutos, tras el informativo Teleberri de la noche. La directora de Informativos de EITB Media, Arantza Ruiz, hablará con personalidades relevantes del mundo de la política, la economía y la sociedad vascas en este nuevo espacio de entrevistas. En este primer programa, Arantza Ruiz conversará con Maixabel Lasa tras el estreno en el Festival de San Sebastián de la película Maixabel dirigida por Itziar Bollaín y protagonizada por Blanca Portillo. Veintiún años después de que ETA asesinara a su marido, Juan Mari Jauregui, Maixabel Lasa se sincera y muestra su lado más personal e íntimo. Desvelará detalles de aquel fatídico día y hablará de cómo tantos años después ha encontrado muchas respuestas y resuelto bastantes dudas.

'a bocados' Ander González y Gabriela Uriarte arrancan también hoy la quinta temporada de A Bocados después de cocinar al aire libre para todo Euskadi durante el verano. Esta nueva temporada prepararán recetas más tradicionales y con ingredientes fáciles de encontrar para todos los espectadores, sin olvidar sorprender con apuestas más atrevidas. Los tradicionales menús completos, veganos e internacionales se verán reforzados por nuevas propuestas de menús clásicos y de pintxos, deliciosas tentaciones al alcance de cualquiera.

Esta temporada, además los reporteros investigarán cómo han cambiado nuestras costumbres en la mesa preguntando a personas de diferentes generaciones y pondrán a prueba nuestros conocimientos sobre alimentos jugando a ¿verdadero o falso? A Bocados se emite de lunes a viernes a las 20.15 horas en ETB2 y eitb.eus.