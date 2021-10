Cómic histórico de colección: 'El extraordinario viaje de Benjamín de Tudela'

La colección dedicada a personajes históricos y episodios del pasado de Navarra, que año tras año viene publicando Nabarralde con la colaboración de varios artistas, cuenta desde esta semana con un nuevo título sobre el célebre judío de Tudela

El pasado viernes, 1 de octubre, en la librería Elkar de Iruñea, Nabarralde Fundazioa y Peña Beterri de Tudela se presentó el cómic El extraordinario viaje de Benjamín de Tudela, con sus autores, el guionista Mikel Begoña y el dibujante Iñaket. Se trata del siguiente capítulo de una colección dedicada a personajes históricos y episodios del pasado de Navarra, que año tras año viene publicando Nabarralde con la colaboración de varios artistas. Joseba Larratxe, Josevisky, Angel Rekalde, Adur Larrea, Asisko Urmeneta, Ainara Azpillaga, Axpi, Mikel Begoña, Iñaket. El también dibujante Kike Infame, ilustrador y especialista en cómics, los entrevista a propósito de esta colección que esta semana publica el trabajo de Iñaket y Begoña sobre el célebre judío de Tudela.

¿Qué es Nabarralde?

–Angel Rekalde: Es un grupo centrado en la historia, la memoria y el patrimonio de nuestro país. El patrimonio es lo que la sociedad hereda, incluida la memoria. Hay parte de nuestra historia que está olvidada. En el pasado, el Estado de Navarra ha sido el centro del país, pero con el tiempo ese patrimonio se ha ido quedando en un rincón y para recuperarlo se creó Nabarralde.

Una de vuestras iniciativas para recuperar la memoria nace del cómic.

–A.R.: La propuesta inicial nace de un komikilari, Joseba Larratxe, Josebisky. Nos presentó su propuesta y vimos enseguida que el cómic es un vehículo de comunicación muy accesible para la gente. Nuestra inquietud siempre ha sido recuperar personajes emblemáticos de nuestra historia y Josebisky nos planteó hacer un cómic con ello. Todo el mundo sabe quién es El Cid pero muy poca gente conoce a Sancho el Sabio o Eneko Aritza.

–Joseba Larratxe: Gurasoen bitartez ezagutu nuen Angel Rekalde. Erdi brometan esan nion Nabarraldek komikirik beharko balu prest negokela elkarlanerako. Baina Angelek azkar erantzun zidan baietz, bazutela burutan komiki proiektu bat eta hitz egingo genuela. Gero etorri ziren bilera eta brainstorming-ak eta hasieran biñeta gutxi batzutako triptiko bat izango zena 20 orrialdeko komikian bihurtu zen.

¿Qué es Eneko Aritza?

–J.L.: Eneko Aritza, Lehen errege baskoia da Angel Rekalderen gidoiarekin Nabarralderentzako marraztu nuen komikia.

–A.R.: Él es una persona muy abierta y le estuve dando datos para conocer el personaje y me acreditó como guionista aunque todo el trabajo lo hizo él.

–J.L.: Nabarraldek egin ohi duen bezela, komiki honen helburua Nafarroaren historiari buruzko begirada alternatibo bat erakustea da.

Izan ere, garrantzitsua da herri bezela iruditeria propio bat edukitzea. Iruditeria honek gure pentsamolde eta baloreei forma ematen die. Ez badugu iruditeria propio bat eraikitzen beste batzuek egindakoa barneratuko dugu, haien balore eta pentsamoldeekin batera. Horregatik da ezinbestekoa nazio bezela biziraun nahi badugu kultura eta sorkuntzari lehen mailako garrantzia ematea.

Es un formato a la vez cuidado y humilde.

–A.R.: Tiene la ventaja de que es un formato sencillo. Puedes jugar con la narración. Presentamos el personaje de una manera muy clara. Con el mínimo esfuerzo consigues un resultado muy interesante. Vas a tener una visión diferente de la historia después de leerlo. Lo conseguimos con veinte páginas además.

–J.L.: Momentu horretan ez nekien sail baten lehen alea egiten ari ginenik, baina zein formatu, material eta teknika erabiliko genituen erabakitzeko aukera izan nuen eta oso gustora geratu nintzen emaitzarekin. Sail ederra geratu dela esango nuke.

Las decisiones que habéis tomado han convertido la colección en una muestra de lo más granado del cómic euskaldun.

–A.R.: Sí, pero tiene que ver más con el cómic euskaldun que con nosotros. Son ellos los que están haciendo que la colección crezca. Hay una realidad de amistad pero son ellos los que nos han hecho las propuestas.

Todos los dibujantes son muy potentes y de una gran calidad. Para nosotros es un lujo contar con la amistad de grandes artistas como ellos.

Es gente muy abierta y con una gran capacidad de trabajo.

–J.L.: Nabarraldek apostu polita egin duela iruditzen zait. Batez ere sail bat egitea ideia bikaina dela esango nuke. Euskal Herrian badago talentudun komikilari sorta eder bat eta ederra da Nabarraldek talentu horri etekina ateratzen diola ikustea. Garbi dago euskaldunok badugula gure historia ezagutzeko asetu gabeko behar bat. Izan ere, euskal komikigintzan arrakasta handiena komiki historikoek izan dute, Gabai-tik hasi eta Sugarren Mende-rarte. Irudiaren hizkuntza unibertsalean oinarritzen da komikia. Garai batean "txiroen zinema" esaten zioten. Erraza eta hurbila da eta, beraz, oso didaktikoa izan daiteke.

La iniciativa nace en 2016, en 2017 no sacáis cómic y en 2018 volvéis con un cómic sobre las brujas con Adur Larrea. ¿Qué es María de Zugarramurdi?

– A.R.: Nunca ha habido un plan premeditado. En 2017 no se hizo porque estábamos moviendo el primero, que tuvo mucho éxito.

En este caso partimos de un tema, el de las brujas, que siempre se ha enfocado de un modo lamentable. Nos ha llegado una imagen muy folclórica pero detrás hay una historia de represión brutal.

–Adur Larrea: Maria de Zugarramurdi es una pequeña historia de ficción que se basa en el personaje real de Maria Baztan. No sabemos gran cosa de su vida salvo que fue quemada viva en el transcurso del Proceso de Zugarramurdi. A pesar de eso, nos ha servido como hilo para contar una historia e intentar trasladar al lector unas claves y unos hechos contrastados que pueden aportar una visión más amplia de lo sucedido.

¿Cómo ha sido la experiencia?

–A.L.: Como dibujante disfruto mucho con el trabajo de documentación, y en este caso concreto me ha dado la ocasión de aprender mucho sobre el proceso de Zugarramurdi.

Muchas veces se banaliza el tema o se trata el tema dejando de lado el pánico que supuso en zona. En el caso de Zugarramurdi las acusaciones se extendían a más de 300 personas, ejecutaron a más de una docena, muchas murieron en prisión y muchos castigos se extendían hasta los descendientes de los condenados.

–A.R.: Adur tiene lazos con una asociación de Zugarramurdi que es también crítica con la imagen que de esas mujeres se transmite. La memoria histórica no tiene que ser complaciente con el poder sino transmitir la visión de la gente que lo ha sufrido.

El guion es de Miren Mindeguia.

–A.R.: Ella es de la zona, de Elizondo y enseguida se tomó el proyecto como algo propio. Los que hacen los cómics son los autores y tú les aportas datos con los que ellos se arreglan muy bien.

El siguiente número lo realiza Asisko.

–A.R.: Asisko es Asisko. A todo le dijimos amén. Coincidió su cómic con el quinientos aniversario del la liquidación del Reino de Navarra. Entonces estaba muy reducido pero seguía siendo independiente. En 1620 lo liquidaron. Es un dato no muy conocido pero tiene una gran trascendencia.

Asisko lo hizo a su manera. Un cómic con su estilo, muy personal. También jugó con las tintas. Fue a imprenta y allí eligió todo.

Juegas con el formato y las tintas de un modo diferente al habitual. ¿Cómo vives la experiencia?

–Asisko Urmeneta: Hasteko, Lostauren testua atzeman behar izan dut; herri normala bagina, Ihardespena denon ezaguna litzateke, baina nazio ukatu eta urratu honetan, sakon arakatu behar izaten da, den funtsezkoa azalerazteko. Testu horrek hartu du albumaren erdia, eta urrezko bitonoa eman diot, orduko garai barrokoari fidel. Ihardespenaren aitzin-gibel azalpen historikoa egin dut, zuri-beltzean: Nafarroa 1527tik [Zortzi eskualdeak liberatzen direnetik] 1789raino [Frantziak estatua bahitu arte]. Ni erosoago nabil zuri-beltzean, baina urrezko bitonoarena egoki dela uste dut.

¿Qué es 1620?

–A.U.: Gure buruari galdetuz gero zein urtetan kendu zioten independentzia Nafarroari –independentzia kendu egiten baita, eta ez norberak galdu– automatikoki erantzunen genuke 1512an. Eta urte hartan inbasioa eman bazen ere, eta hiriburuaren okupazio militarra ere, Henrike II.ak lurralde puska bat liberatzea lortu zuen, eta bertan estatu subiranoa berrezarri 1527an. Mende baten ondotik, Frantziak diktat bat bota zuen Nafarroako estatuaren kontra, eta bi erresumak batu egin zituen, indarrez. Urte horrez geroztik da Nafarroa dependente.

Más que un análisis histórico es un manifiesto.

–A.R.: Exactamente. Es Asisko. Los autores saben hacer y les dejamos que se expresen.

Parte de un estudio de Estève Polverel.

– A.R.: Es un libro de la época poco conocido. Ese libro lo hemos editado pero Asisko lo encontró y leído antes y partió de esa base para su cómic. Le debemos la edición del libro al historiador Xabier Irujo. Esa efeméride ha sido un poco el eje de nuestro trabajo el año pasado.

–A.U.: Polverel erraldoi horietako bat da, defentsa jarraikiaren nondik norakoak markatzen dituena. Baina obra hau beste erraldoi baten inguruan doa: Pèir Lostau, Parlamentuko Presidentea. Gizon ilustratu honek badauzka obrak idatzirik espainiarren okupazioaren kontra, eta 1617an argitaratu du Ihardespena izeneko liburua, Frantziari azaltzeko ediktu harek ez zukeela legezko baliorik Nafarroan, bi estatu ezberdin eta subirano direnez geroztik.

El siguiente número lo realiza Ainara Azpiazu, 'Axpi', y está dedicado a Catalina de Foix.

–A.R.: Le hice una propuesta de guion y ella lo trabajo de una manera genial. La propuesta nace de una polémica surgida en Navarra. Fue la última reina navarra, el marido era consorte. Era un personaje muy significativo. Abre unas formas de gobierno que se ha llamado el Renacimiento navarro. Hereda un reino medieval y en plena guerra le dió la vuelta. Trabajó la gestión económica y dió lugar a un renacimiento cultural muy importante que duró cien años.

En medio le tocó la invasión de Fernando el Católico y le partió el reino. En otro contexto se destacaría su historia porque forma parte de una serie de reinas muy significativas como Margarita de Angulema, Juana de Albret... que son muy cultas y le dan mucha proyección pero que son poco reivindicadas. El alcalde de Iruña le quiso dar una calle pero no aguanto mucho y en menos de un año se la quitaron. De esa polémica nace la voluntad de dar a conocer su historia, no solo por mostrar su vida, también el contexto era muy rico y no se conoce demasiado.

–Axpi: El cómic trata de un pasaje de su historia en el que a la vez de la invasión castellana pierde a su hijo Francisco.

El comic narra la agonía de la retirada junto con la pérdida de el pequeño Francisco. Es una doble pérdida: el reino se desmorona a la vez que un hijo enferma. Catalina se tiene que enfrentar a dos grandes dolores al mismo tiempo.

¿Cómo has desarrollado el trabajo?

–A.: He tratado de centrarme en cómo dar forma visualmente a la retirada de Catalina y al dolor que le invade. No tiene mucho diálogo, es una historia de tensión contenida.

La colección es en negro y un color, y yo escogí un amarillo anaranjado para abordarlo. Me gusta mucho el color, combina bien con los paisajes navarros y también da vida al sol, que tanto protagonismo tiene en la historia ya que es la razón de la agonía que sufre Francisco.

Es el cómic más largo que has hecho hasta la fecha y en dos tintas. ¿Ha sido complicado?

–A.: Ha sido interesante y un buen calentamiento para obras más largas, que tenía ganas de hacer. Ahora mismo estoy con una obra de unas 70 páginas y creo que sumar poco a poco páginas a la extensión de los trabajos ayuda, porque hacer un cómic es algo muy laborioso.

Me ha gustado la experiencia de las dos tintas y el tamaño de 24 páginas. Pienso que es una manera acertada de dar unas primeras pinceladas de un tema, y crear la suficiente curiosidad para que quien quiera saber más busque por su cuenta. Es lo que espero que pase con Catalina, ya que en el cómic se habla de algunos detalles de su vida, pero fue verdaderamente una mujer admirable, de una dinastía de mujeres excepcionales.

En el siguiente número, el último de la colección, nos vamos a Tudela en 1733. ¿Cómo nace la colaboración?

–Mikel Begoña: De una conversación con Angel. A continuación tanto Nabarralde, como Beterri Elkartea, de Tudela, nos apoyaron en todo momento.

–A.R.: Mikel Begoña e Iñaket nos trajeron la idea de hablar sobre tal o cual rey. Como parece que siempre estamos hablando de reyes, elegimos hablar sobre otro personaje como es Benjamín de Tudela. Ese ha sido el proceso, partir de una idea general y después ir concretando. Tenemos un personaje muy interesante, Benjamín de Tudela, que no es nada conocido. Todo el mundo conoce a Marco Polo pero tenemos a un personaje navarro que, cien años antes, hace más o menos lo mismo pero con más rigor. Es un mercader judío que hace un informe de lo que ve en su viaje. Casi es un etnógrafo porque no solo da noticias de las sociedades que va conociendo, además da constancia de sus costumbres y formas de vida.

Es muy interesante y no sé conoce apenas. Era judío y se ve como la convivencia entre diferentes religiones era más amigable que en otras zonas de la época.

–M.B.: El gran viaje de Benjamín de Tudela es un cómic que trata de explicar la historia de Benjamín, según se recoge en su Libro de los viajes, en el contexto de la situación del reino de Nabarra en la época (años 70 del siglo XII). El argumento puede resumirse así: el rey Sancho el Sabio escucha el relato de Benjamín en el mismo momento en que las tropas castellanas están atacando la parte occidental de su reino.

Generalmente asociamos el cómic histórico con un enfoque más clásico, sin embargo aprovecháis la oportunidad para experimentar nuevos registros. ¿Cómo ha sido la experiencia?

–M.B.: Yo suelo decir que muchos cómics que pensamos que no son históricos lo son. Una biografía, por ejemplo Píldoras Azules, yo lo encuadraría en el cómic histórico. Un cómic histórico no es sólo el que se desarrolla en la Edad Media o aborda grandes sucesos, sino que también las pequeñas historias personales, que se abordan en muchas novelas gráficas, son cómic históricos. A la inversa puede ocurrir que elementos de un período histórico se utilicen como decorado para la fantasía, y en este caso no podríamos decir que ese tipo de cómic sea histórico. En cuanto a los nuevos registros, tampoco creo que estemos innovando mucho, está ya casi todo inventado, simplemente utilizamos recursos que el mismo medio pone a nuestra disposición (y que son propios del medio), y los adecuamos a nuestra manera. Sí que es verdad, que en cada nuevo cómic experimentamos con nuevas fórmulas continuamente, tanto a nivel de narración como de estética, aunque esto sea lo que harán también casi todos los autores.

¿Cómo decidís la época en la que transcurren las historias?

–A.R.: No hay una idea de conjunto. Buscas trasfondos significativos y vas encontrando perlas en el camino con las que trabajar.

¿Qué público os estáis encontrando?

–A.R.: Somos una fundación y tenemos una red propia de distribución. Intentamos favorecer el euskera aunque hay zonas en la que el idioma está menos arraigado, por eso hacemos la edición en bilingüe.

Para nosotros la Feria de Durango es un referente y se distribuye además por librerías.

La mitad de la colección ha salido en medio de la pandemia.

–A.R.: Y se ha distribuido bien. Solemos hacer tiradas de 2000 ejemplares y tres cuartas partes están distribuidas.

En el Salón del Cómic de Navarra hacéis una retrospectiva.

–A.R.: Se nos acercaron ellos y ha sido todo muy fácil. Lo hemos visto como un reconocimiento de la labor que llevamos haciendo, lo que nos genera una satisfacción enorme.

¿Proyectos?

–A.R.: Tenemos demasiados. Para los cómics no tenemos un plan muy claro. Queremos seguir pero vamos viendo lo que surge.

"Erdi brometan esan nion Nabarraldek komikirik beharko balu prest negokela elkarlanerako."

Joseba Larratxe