"Esta película enraiza el humor con el drama y el dolor y eso sí que es común"

El director Fernando León de Aranoa celebró este martes la elección de El buen patrón como la película que representará a España en los Oscar y espera no solo que esta cinta acabe entre las cinco nominadas, sino que "tenga alguna nominación más", en alusión al trabajo de Javier Bardem. "La presencia de Javier (Bardem) no solo es importante por su relevancia allí, gracias a las nominaciones al Oscar, sino por el trabajo que hace en la película. Ojalá la película no llegue solo a alcanzar la nominación a Mejor Película Extranjera, sino que tenga alguna otra más", ha señalado en la Academia de Cine tras conocer la elección.

"La sátira que muestra esta película es la misma que la de 'Parásitos', que ya hablaba de diferencias sociales y ganó hace unos años", destacó. Para León de Aranoa, además hay un "humor de picaresca" que "seduce a todos y cae bien por más que lo que haga no parezca bueno". "El humor cambia en los sitios y viaja muy mal, pero esta película lo enraiza con el drama y el dolor de los personajes y eso sí que es común. Todos lloramos por las mismas cosas, pero nos reímos de cosas diferentes", ha defendido el director madrileño.