La televisión se se va acercando al 'podcast'

pamplona – La televisión del futuro más cercana intentará imitar el formato podcast. Esta es una de las reflexiones expuestas en la nueva edición del encuentro organizado por el sindicato de guionistas en la que, por primera vez, se ha abordado también el proceso de escritura de guiones en formatos que se emiten en ventanas de exhibición y plataformas no convencionales como los podcasts o los programas en streaming, además de analizar el trabajo de los equipos de guión de programas en televisión lineal que compiten con esos nuevos formatos. Profesionales de televisión han analizado con una mirada crítica hacia dónde va el sector audiovisual en tiempos de grandes cambios a la hora de concebir los formatos.

Alrededor de tres mesas temáticas diferentes se ha puesto de relieve la necesaria relación de los espacios de streaming y las redes sociales, cierta escasez de formatos y programas orientados y adaptados a públicos más jóvenes y la imprescindible capacidad de adaptación de los guionistas para llevar a cabo con calidad y éxito cualquier espacio audiovisual. Se ha contado con la participación de Epi Martín, coordinador de guión de Los felices veinte (Canal Orange), Ana Macías (la ilustradora conocida como Soy Cardo), guionista de Yu no te pierdas nada (Europa FM), Bea Esos, de Esto es un late (canal de Twitch de Amazon) y Carlos Cascos de Gen Playz.

Bea Esos ha puesto el acento en la necesidad de hacer más formatos audiovisuales para la generación Z. "En la televisión hay un problema y es que la cúpula de poder no sabe que existe la generación Z, los jóvenes para ellos son los millenials, y hay que renovarse en ese sentido". Respecto a la vinculación de este tipo de programas en streaming con las redes sociales, Carlos Cascos ha asegurado que "estos formatos y las redes son un verdadero altavoz para la generación Z. En nuestro programa escuchamos la conversación que hay en redes, sus preocupaciones y les hacemos protagonistas, es esencial para meterte en su piel".

una televisión solvente Por su parte, Epi Martín ha puesto el acento en la solvencia de la televisión actual que sigue reuniendo a millones de personas como Wyoming cada noche frente a éxitos actuales emitidos por streamers.

Óscar Arenas ha aseverado que "hoy sería imposible hacer Sé lo que hicisteis. Antes había que hacer ruido para que te conocieran, pero las cadenas ya no se arriesgan a ese tipo de problemas, cada vez somos menos kamikazes". Sobre las líneas rojas en política, ha añadido que "a los espectadores no les gusta que hagamos política, porque al final no vamos a sacar nada novedoso ni en limpio, por eso, no merece la pena traspasar determinadas líneas".