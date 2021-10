El periodista navarro Mikel Reparaz, Premio Euskadi 2021 por su ensayo 'Las grietas de América'

El periodista navarro Mikel Reparaz ha sido galardonado con el Premio Euskadi de Literatura, en la categoría de Ensayo en Castellano por su trabajo Las grietas de América. Además, en el acto que ha tenido lugar en Bilbao, también han sido premiados Txani Rodríguez, Javier de Isusi y Alex Gurrutxaga, en las categorías de Literatura en Castellano, Ilustración de obra literaria y Ensayo en Euskera. Completan los Premios Euskadi, que se entregan anualmente, los galardonados en las categorías de Literatura en euskera, Literatura Infantil y Juvenil en euskera y Traducción Literaria al euskera, anunciados la pasada semana.

Reparaz ha mostrado su "inmensa alegría sobre todo porque se ha premiado una crónica periodística". Tras reivindicar "el periodismo sobre el terreno", ha explicado que fue corresponsal en Estados Unidos durante la transición de Obama a Trump. "He querido plasmar ese momento en un contexto histórico. Para ello me he recorrido los 50 estados", ha apuntado.

"Es un viaje en el que su autor actúa como investigador del pasado y reportero del presente, enlazando la historia más vergonzante de Estados Unidos con su agrietada realidad actual", ha dictaminado el jurado sobre la obra en la que Reparaz analiza el auge del populismo de extrema derecha, un fenómeno que también afecta a Europa. " El periodismo no debe de estar al servicio de nadie, sino de la verdad, y ese es nuestro trabajo", ha zanjado.

Por su parte, Txani Rodríguez ha recibido el premio correspondiente a la categoría Literatura en Castellano por Los últimos románticos, una obra que que será llevada al cine y sobre la que el jurado subraya que es una obra "incisiva y atenta al detalle". En ese sentido, la propia autora ha insistido en la importancia de los lectores, libreros y periodistas a la hora de publicar un libro, ya que, debido a la pandemia, la suya es una obra que vio la luz "con muchísima incertidumbre". Rodríguez relata la vida de Irune, una trabajadora de una fábrica de papel de un pueblo industrial, que acaba viéndose involucrada en un conflicto laboral.

Javier de Isusi, por otro lado, espera que su trabajo Transparentes. Historias del exilio colombiano, una novela gráfica sobre los refugiados colombianos, "sirva para visibilizar su situación", ya que, según Fernando Tarancón, de la editorial Astiberri, "habla de cosas que a veces no nos gusta leer". En Tranparentes el historietista recoge la experiencia del exilio colombiano por motivos del conflicto armado interno de más de cincuenta años.

El ensayo Aberriaren poeta kantariak, para el jurado ha resultado una gran aportación sobre Xabier Lete y su obra, algo que el premiado Alex Gurrutxaga ha querido destacar: "poner un granito de arena en la cultura vasca es una gran alegría incluso con las carencias, a la transmisión del camino que abrieron otros en la cultura vasca", ha apuntado el doctor en literatura vasca y profesor de la UPV/EHU.

Gala de entrega de premios

Los cuatro galardonados se unen así a Pello Lizarralde, Anjel Lertxundi y Joxan Elosegi, premiados la pasada semanda en las categorías de Literatura en euskera, Literatura Infantil y Juvenil en euskera y Traducción Literaria al euskera.

Los premios Euskadi de Literatura se entregarán en un acto en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz el próximo 17 de noviembre y cada uno tiene una dotación de 18.000 euros.