Navarra se viste de gala

Vuelve la octava edición de Navarra Fashion Week, el evento más relevante de la moda navarra del año que reúne a profesionales nacionales y locales relacionados con este sector

La octava edición de la Navarra Fashion Week vuelve hoy a las pasarelas del Palacio de Congresos Baluarte de la mano de la agencia de modelos Déjàvu Models. Después de un año de ausencia debido a la crisis sanitaria de la covid-19, diseñadores, modelos, peluqueros, chefs, fotógrafos, marcas y comercios locales se reúnen en esta cita que trae de vuelta los desfiles presenciales.

Así, durante los días 22, 23 y 24 de octubre, el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona se viste de gala para presentar las últimas novedades y propuestas del sector textil nacional, pero sobre todo local. Cabe destacar que esta edición pretende emocionar y sorprender a todo su público después de más de un año de espera.

Convertido en el evento más relevante de la moda navarra del año, Navarra Fashion Week comienza esta tarde con la proclamación del ganador y ganadoras del concurso Model Contest 2021 en sus tres categorías: mujer, curvy y hombre. Los premios para los vencedores serán un contrato con Déjàvu Models para comenzar una carrera en el mundo de la moda, sesión de fotos, imagen para la próxima campaña New Face de Model Contest o ser la imagen de una de las campañas de RKS, colaborador junto a Shasha Pamplona de este certamen.

A continuación, la diseñadora donostiarra Isabel Zapardiez se encargará de inaugurar la pasarela de este 2021 con su nueva colección "Celullar". En estos diseños, Zapardiez ha volcado toda la inspiración contenida durante todo este tiempo alejada de las pasarelas. Además, los ha desarrollado en su taller de Pamplona. De esta manera, "Celullar" engloba todas las líneas características de la firma. Los diseños nupciales o de fiesta podrán observarse en la pasarela, incluso propuestas de ceremonia de Alta Costura y Ready to Wear. La diseñadora ha dado un importante salto a la venta digital y, también, ha consolidado su línea Ready To Wear. Como no podía ser de otra manera, "Celullar" habla de estos dos aspectos y de los momentos de cambio que estamos viviendo.

Más tarde, diseñadores como Ilazki Martinera, Daniel Chong, Ley Herma, Mama Kitenge y Teter mostrarán sus nuevas propuestas en el Palacio de Congresos Baluarte.

La tarde culminará con la presentación de "So natural", la última colección de Jesús Lorenzo para Groenlandia. Colores naturales, diseños renovados que juegan con el volumen y la largura, prendas comprometidas con la naturaleza y la sostenibilidad, pero sin perder el estilo urbano ni la elegancia, muestran que "la sostenibilidad puede ser posible en la peletería. Las pieles pueden reciclarse, rediseñarse y reutilizarse respetando el medio ambiente", ha defendido en más de una ocasión el diseñador Jesús Lorenzo.

Moda local

Mañana, sábado 23, el comercio navarro cobrará vida encima de la pasarela. Tiendas como Damisela en Apuros, Nud, Lia Carriedo, Cristal y Tierra o Victoria Imaz mostrarán sus colecciones y propuestas.

La tarde culminará con la puesta en escena de Creaciones Selene mediante sus últimas novedades en moda íntima. La firma navarra apuesta por el confort y diseño en ropa interior y lencería para vestir a la mujer actual. El desfile estará acompañado de música en directo a cargo de Ángel Ocray y del Coro de la Hermandad del Rocío de Navarra.

'Trending Chef'

Por último, el domingo 24, "Trending Chef" cerrará esta octava edición de Navarra Fashion Week. Es el evento estrella de esta cita anual. Basándose en doce modelos de reconocidos diseñadores del sector de la moda como Ángel Schlesser o María Lafuente (entre otros), prestigiosos chefs y los peluqueros más punteros se encargarán de elaborar un plato y un peinado, respectivamente, para demostrar que gastronomía y moda pueden ir de la mano. El resultado final de cada creación se mostrará en el desfile donde el público elegirá el ganador de #TrendingChef2021.

VIERNES 22 DE OCTUBRE

17.30: Concurso Model Contest con tres categorías: mujer, curvy y hombre.

19.00: Isabel Zapardiez inaugura la pasarela con su nueva colección "Celullar". Engloba todas las líneas de la marca: moda nupcial, de fiesta o de ceremonia (Alta Costura o Ready To Wear).

19.30: Desfiles de Ilazki Martirena, Daniel Chong, Ley Herma, Mama Kitenge y Teter.

20.00: Jesús Lorenazo clausura la jornada con su colección sostenible "So natural".

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

18.00: Día del comercio navarro. Participan tiendas como Damisela en Apuros, Nud y Lia Carriedo, que presentan sus colecciones.

19.15: Cristal y Tierra.

19.30: Victoria Imaz.

20.00: Creaciones Selene. Puesta en escena con las últimas novedades en moda íntima.

DOMINGO 24 DE OCTUBRE

12.30: Trending Chef. Fusión de estilismo, diseño y gastronomía. Los diseñadores nacionales presentan un diseño que inspira a los cocineros para presentar su plato, y los peluqueros realizan un peinado inspirado en ese plato. El resultado final desfilará encima de la pasarela y el público elegirá a su ganador.