Los mejores tiradores de caza menor se darán cita en la Valdorba el 30 de octubre

Después de que en el 2020 no se pudiera celebrar el Campeonato Navarro de Caza Menor con Perro debido a las restricciones por la pandemia de la Covid-19, los mejores tiradores navarros ya cuentan las horas para el próximo sábado, 30 de octubre, día en el que acudirán a la Valdorba para discernir cuál de ellos se alzará con el triunfo. Una victoria que, además, permitirá al ganador tomar parte en una de las dos pruebas clasificatorias que abrirán la puerta al Campeonato de España.

Desde la Federación Navarra de Caza, el delegado de esta modalidad, Patxi Jiménez, ya ha recibido llamadas de participantes que le indican que tienen muchas ganas de regresar a la competición. "Debemos tener en cuenta todavía las restricciones que quedan, pero vamos a intentar que todo se haga lo mejor posible; estoy convencido de que la gente también va a aportar su granito de arena para que así sea", expone.

Entre 15 y 20 cazadores se reunirán el sábado en el citado coto, donde se realizará el sorteo de los jueces. Una vez designadas las parejas, se repartirán los dorsales y a las 8.30 horas se autorizará la salida. Antes de eso, dos personas, junto a miembros del guarderío de la zona, habrán sembrado el terreno con perdices (una media de cuatro ejemplares por participante). A las 12 horas se abrirá el control, que permanecerá activo hasta las 14 horas. A partir de ese momento, habrá una penalización por cada cinco minutos de tardanza. Los cazadores solo podrán emplear dos cartuchos en cada lance.

Para Jiménez, esta modalidad posee un estatus especial y es de las más queridas por los cazadores, ya que es la más parecida a la caza. "Es como una foto de lo que es la caza del día a día", apunta, al tiempo que argumenta que lo que más importa en este tipo de campeonatos es "llevar un buen perro, conocer el acotado y tener experiencia para saber la querencia con la que suele comportarse la perdiz sembrada". En su opinión, hoy en día la gran mayoría de los cazadores navarros conoce bien el coto de la Valdorba, por lo que primará "que el perro ya haya buscado ese tipo de piezas y que el tirador sepa percibir las inclinaciones de estas aves".

A su juicio, la calidad del perro acapararía un 65% del éxito, mientras que el 35% restante iría a parar a la pericia y puntería del tirador. "Como mínimo -puntualiza-, le daría un 60-40, porque, al final, tú puedes encontrar una pieza que esté volando, pero lo normal es que se encuentre en el suelo y que sea el perro el que la tenga que localizar".

En Navarra, hay y ha habido grandes nombres propios en esta modalidad, aunque, después del año de parón por el coronavirus, Jiménez no se atreve a hacer apuestas. "No sabemos cómo les habrá ido a los participantes con los que más nos solemos ver las caras. Siempre hay dos o tres que andan en la parte alta de la clasificación, pero todos los años aparece sangre nueva, chavales más jóvenes que demuestran sus habilidades y que se van metiendo codo con codo con los más avezados", revela.

Uno de esos grandes referentes en la Comunidad foral es el lerinés José Félix Fernández, que hoy mismo cumple 44 años y que, hasta la fecha, es el único cazador navarro que ha subido a lo más alto del podio en el campeonato nacional. Participará también este año en el torneo navarro, al que llega con muchas ganas: "Ilusión hay mucha, porque me gusta muchísimo tanto competir como cazar". Asimismo, afirma que se encuentra bien físicamente y que posee una buena edad para competir.

"En esta modalidad, lo que prima es el conjunto, ya que debes andar bien en todo, porque, como tengas un perro muy bueno, pero tires regular, mal; y si tienes un buen perro y tiras bien, pero de físico andas un poco flojo, también mal. Hay que tener bien el conjunto de esos factores, lo que se consigue con esfuerzo, entrenamiento y años de experiencia cazando", subraya. "Cuando eres joven, estás con mucha fuerza, pero quizá no tiras igual ni posees tanta experiencia como los más mayores. Para todo hay una edad adecuada, y para este tipo de pruebas es mejor llevar ya unos años cazando", precisa.

Sobre sus perros, revela que, en su casa, en donde hay tres cazadores (su padre, su hermano y él), tienen cuatro canes. "Dos son de mediana edad, que funcionan muy bien, y hay dos cachorros de la perra, en los que tengo depositada mucha ilusión para ver cómo cazan. Pero seguramente acudiré al Campeonato de Navarra con la madre", apunta.

En esta clase de citas, Fernández avisa de que también es necesario contar con un poco de suerte. "Te tiene que salir bien el día, que todo lo hagas perfecto. El factor suerte es una pieza de caza más que se debe tener en cuenta. Con solo la suerte no vas a hacer nada, pero te va a ayudar, sin duda, a que puedas mejorar tus resultados. Por ejemplo, cuando atinas a una perdiz y no ves bien dónde ha caído: si tienes suerte y la encuentras, esa puede ser la diferencia que te haga ganar. Evidentemente, con solo esa perdiz no te llevas la victoria, pero la suerte puede suponer el plus con el que diferenciarte de competidores que son muy iguales a ti", concluye.