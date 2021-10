Morante de la Puebla dona a la Casa de Misericordia el dinero del Premio Nacional de Tauromaquia

El torero sevillano José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla,ha sido galardonado, en su edición de 2021, con el Premio Nacional de Tauromaquia que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, "por la singular personalidad creativa de un artista que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual". El diestro donará los 30.000 euros del galardón a la Casa de la Misericordia de Pamplona.



El Ministerio justifica la concesión este galardón por "su compromiso con la tauromaquia en un momento difícil tras la crisis por la COVID-19, en la que el diestro, asumiendo su responsabilidad como primera figura del toreo, ha diversificado sus actuaciones, apostando por la variedad de encastes y carteles, liderando el escalafón en una temporada en la que ha desarrollado faenas memorables en las principales plazas españolas".



El Premio Nacional de Tauromaquia, que este año cumple su novena edición y está dotado con 30.000 euros, reconoce la labor meritoria de una persona, entidad o institución durante la temporada española de 2019 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia.



Morante de la Puebla se ha mostrado "contento" por haber recibido el Premio Nacional de Tauromaquia, a pesar de que el Ministerio de Cultura y Deporte no vaya a incluir a los toros en el bono cultural de 400 euros para los jóvenes españoles que cumplan 18 años.

"Tiene mucha incongruencia pero en este momento no me gustaría valorar lo que no tiene calificación. Solo estoy contento, satisfecho y feliz por recibir este premio", ha señalado a Europa Press Morante de la Puebla al ser preguntado por la decisión del Ministerio de Cultura y Deporte, que entrega el Premio Nacional, de no incluir a los toros en el bono cultural.

No obstante, el torero ha insistido en que está "contento" de recibir el galardón porque, en sus palabras, es "un premio importante que reconoce todo el esfuerzo, todas las gestas y el triunfo".

Asimismo, ha destacado que ganar este premio le permitirá donar su dotación económica, de 30.000 euros, a la Casa de la Misericordia de Pamplona "que tan gran labor social hace y que tanto ha sufrido en estos dos años por no haber podido celebrar su Feria del Toro, que ayuda a los más necesitados".

Al ser preguntado si siente que el mundo del toro está lo suficientemente apoyado por el Gobierno, Morante de la Puebla ha subrayado que el sector "tiene que estar apoyado por la afición": "Eso no ha fallado, acudiendo cada tarde a la plaza a pesar de las dificultades sanitarias. Que el Gobierno dé las facilidades para que se realice".

"Lo mismo quiero decir de otras actividades culturales, ya que la cultura no se compra, se facilita para que la sociedad siga disfrutándola por los siglos de los siglos", ha precisado el torero.

El jurado del Premio Nacional de Tauromaquia ha galardonado en la edición de 2021 Morante de la Puebla por "la singular personalidad creativa de un artista que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual".

Igualmente, el jurado ha destacado "su compromiso con la tauromaquia en un momento especialmente difícil tras la crisis provocada por la COVID-19, en la que el diestro, asumiendo su responsabilidad como primera figura del toreo, ha diversificado sus actuaciones".

Para Morante de la Puebla, el toreo, como todas las artes, "pasa por modas y estilos". "Mi estilo es clásico y personal, no todos los toreros tienen por qué tener el mismo estilo, pero si el premio está fundamentado también en el clasicismo es señal de que lo clásico nunca pasa de moda", ha apostillado.

Morante de la Puebla (La Puebla del Río, Sevilla, 1979) debuta como novillero en 1994 en Guillena (Sevilla). Toma la alternativa en Burgos en 1997 de manos de César Rincón y Fernando Cepeda como padrino, con toros de Juan Pedro Domecq.

Su confirmación se produce en 1998 en Madrid con Julio Aparicio como padrino y Manuel Díaz 'El Cordobés' actuando como testigo. Ese mismo año debuta en Francia en el coliseo de Nimes y en América en la plaza de Cali. En 1999 abre la Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla.

Ha triunfado en las principales plazas de toros de España, Francia y América, siendo considerado por los aficionados como ejemplo de torero de arte e inspiración.