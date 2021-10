HBO refuerza su oferta audiovisual con su nueva plataforma Max

Unas horas antes del lanzamiento en el Estado español y otros cinco países europeos de la nueva plataforma HBO Max, directivos de la compañía de Warner Media destacaron ayer lunes la importancia de seguir buscando "el factor diferencial" en los proyectos audiovisuales que llevan a cabo.

"Tenemos la obsesión de buscar el factor diferencial en todos los productos que hacemos" y de "hacer cosas originales que nunca hayan sido hechas antes", contó, visiblemente saisfecho, en el evento de lanzamiento en Madrid el vicepresidente de programación original de Warner Media España, Miguel Salvat.

producciones En el acto se presentaron algunas de las producciones originales españolas que van a estrenarse en la plataforma durante los próximos meses, entre ellas Pobre diablo, una serie de animación para adultos creada y escrita por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que, producida por Buendía Estudios, es la primera serie de animación de la plataforma en Europa.

"Nuestro objetivo es hacer cosas por primera vez y buscar nuevos ángulos para todo lo que hacemos aunque el tema no sea nuevo, no importa, lo que cuenta es la perspectiva. Abordamos cada proyecto con ese estado de ánimo", añadió Salvat ante un grupo de directivos que se encuentran en el Estado español con motivo del lanzamiento de la plataforma.

Este martes, cinco años después de la llegada de HBO a España, nace HBO Max, una nueva plataforma que sustituye a la anterior. Las actualizaciones en los dispositivos se harán automáticamente y la migración de suscriptores también.

Como principales novedades, que se han ido conociendo en las últimas semanas, está la emisión de las producciones de Warner Bros cuarenta y cinco días después de su estreno en cines sin coste adicional, además de una oferta de contenidos más amplia con producciones de HBO, HBO Max Originals, Cartoon Network y DC.

Además, la plataforma realizará una fuerte apuesta por producciones locales, que buscarán también tener un desarrollo a nivel internacional. Este martes, recordó Salvat, se estrenan dos proyectos originales.

Uno es la serie Todo lo otro, creada dirigida y protagonizada por Abril Zamora, que interpreta a una transgénero, aunque este tema "no es el eje de la serie", que cuenta la historia de un grupo de treinatañeros que viven en Madrid y están frustrados con una vida que no esperaban.

Y el otro la serie documental estilo true crime de Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, una producción que contiene el testimonio de Dolores Vázquez, la falsa acusada de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof, que ha hablado tras casi veinte años sin hacer declaraciones en público, tratando de recuperar la normalidad en su vida, que es misión imposible.

Además, HBO Max anunció ayer lunes el final del rodaje de otra de sus futuras grandes producciones, ¡Garcia!, basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, publicada por Astiberri Ediciones, con un reparto encabezado por Francisco Ortiz y Veki Velilla.

Llegará también próximamente Venga, Juan, la tercera parte de la saga protagonizada por Javier Cámara, "una serie divertidísima pero que habla de temas muy serios y actuales como es el mundo de las puertas giratorias y el auge y caída de un político", recordó Salvat.

Y Sin novedad, una comedia protagonizada por Arturo Vals, Carlos Areces, Pilar Castro, Adriana Torrebejano, Toni Acosta y Omar Banana, una producción basada en serie australiana No activity, pero "muy españolizada", subrayó visiblemente satisfecho.

internacionales En cuanto a las series internacionales, llegarán próximamente a la plataforma And Just like that, readaptación de Sexo en Nueva York o la esperada La casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, según recordó la vicepresidenta de programación y adquisiciones de HBO Max Iberia, Joana Silva, en un evento en el que también ha participado Christina Sulebakk, directora general de HBO Max en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Según hizo hincapié Sulebakk, la plataforma mantendrá el precio en España de 8,99€ mensuales y lanzará una nueva suscripción anual que ofrecerá doce meses por el precio de ocho, reduciendo el coste mensual a aproximadamente 5,99€.

Como una de las principales novedades, HBO Max tendrá la posibilidad de crear perfiles de usuarios customizables para que cada miembro de la familia pueda tener su propio universo.

En definitiva, una nueva alternativa audivisual, muy interesante, que esta cadena ofrece para los telespectadores