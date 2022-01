'Eternals', lo nuevo de Marvel, llega a Disney+

mADRID – Eternals, el nuevo equipo de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel llega hoy a Disney+ con toda la acción, espectáculo y emoción de Marvel Studios. Además, los suscriptores pueden disfrutarla en 'IMAX Enhanced' con imágenes con una relación de aspecto ampliada para una experiencia inmersiva.

Eternals presenta a un grupo de héroes inmortales forzados a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, Los Desviantes. El excepcional reparto incluye a Richard Madden (Rocketman, Bodyguard) como el todopoderoso Ikaris; a Gemma Chan (Animales fantásticos y donde encontrarlos, Capitana Marvel) como Sersi, la amante de la humanidad; a Kumail Nanjiani (Men in black: International)como Kingo, con poderes cósmicos; a Lauren Ridloff (The Walking Dead) como la superveloz Makkari; a Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong) como el inteligente inventor Phastos; a Salma Hayek (Frida, House of Gucci) como la líder sabia y espiritual Ajak; a Lia McHugh como la eternamente joven pero de alma vieja Duende; a Don Lee como el poderoso Gilgamesh; a Barry Keoghan como el distante y solitario Druig; y a Angelina Jolie (Maléfica) como la feroz guerrera Thena. Kit Harington (Jon Snow en Juego de Tronos) interpreta a Dane Whitman.

Chloé Zhao, directora de Nomadland, la última película premiada con el Oscar, es la responsable del film .