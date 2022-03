Beyoncé, Van Morrison, Miranda, Zimmer o Iglesias estarán en los Óscar

PAMPLONA – Aunque los premios musicales por excelencia son los Grammy, este año los Óscar cuentan con grandes nombres entre los nominados a mejor banda sonora y mejor canción: Beyoncé, Van Morrison, Hans Zimmer, Billie Eillish, Alberto Iglesias o Lin-Manuel Miranda. La Academia de Hollywood ha decidido que el de mejor banda sonora será uno de los ocho premios cuyos ganadores se anunciarán antes de que arranque la gala del 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

El alemán Hans Zimmer, por su trabajo en Dune, y Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connel con No time to die para el filme de James Bond, son los grandes favoritos para alzarse con el Óscar en las categorías musicales en la 94ª edición.

Zimmer, uno de los grandes nombres de las bandas sonoras, ya tiene un Óscar por la música que compuso para El rey León (1994), además de las doce nominaciones que acumula por trabajos como Rain Man (1988), Gladiator (2000) o Interstellar (2014). Sería raro que se le escape su segunda estatuilla por la banda sonora de Dune, que le ha valido el Bafta, el Globo de Oro o el Critic's Choice Award.

La carrera de premios de Eilish y O'Connel comenzó el año pasado con el Grammy a mejor canción para una producción audiovisual. Y desde entonces la canción, que tiene un estilo que recuerda a otros temas de la saga de Bond, ha arrasado en todos los premios: el Critic's Choice, el Globo de Oro, los premios de los críticos de Chicago o Hollywood, el Gold Derby o el de la Asociación de Críticos de Música de cine. Una canción que escribieron en solo tres días y cuya primera versión grabaron en un autobús aparcado en un parking de Texas, solo con la voz de Eilish.

La segunda canción de los favoritos es Dos oruguitas, compuesta por Lin Manuel Miranda para la cinta de animación Encanto, de Disney. Un tema que canta en español el colombiano Sebastián Yatra. Fue una elección sorprendente que Disney presentara este tema a los Óscar cuando otra de las canciones del filme, We don't talk about Bruno, se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial, alcanzando el número uno en Billboard Hot 100 en Estados Unidos. De ganar el Óscar, sería la segunda canción en español en lograrlo tras Al otro lado del río, de Jorge Drexler para Diarios de motocicleta, vencedora en 2005.

Y más música compuesta por talento español: la banda sonora de Alberto Iglesias para Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Hasta ahora ha optado a la estatuilla con sus composiciones para El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2007) y El topo (2011) aunque en ninguno de los tres casos logró el galardón.

La categoría de banda sonora se completa con otros tres brillantes trabajos, el de Germaine Franco para Encanto, el de Jonny Greenwood para El poder del perro y el de Nicholas Britell para No mires arriba.

Y si el nivel es alto en la banda sonora, no lo es menos en la canción, donde participan nada menos que Beyoncé, que se estrena como nominada en los Óscar con Be alive; Van Morrison, con la composición Down to joy; y Diane Warren, una veterana en los Óscar con 13 nominaciones, con Somehow you do.