Alfredo Domeño: "No concibo la vida sin música, es una de las cosas que le dan sentido a vivir"

'Hasta en los sitios más estrechos soy capaz de entrar', el nuevo disco del vocalista y compositor Alfredo Domeño, llega hoy al Rockollection a las 21.00 horas

PAMPLONA – Por primera vez en solitario, Alfredo Domeño presenta con su grupo El Domeño el disco Hasta en los sitios más estrechos soy capaz de entrar en el concierto de hoy a las 21.00 horas en la sala Rockollection.

¿Qué novedades trae este último disco, qué se va a encontrar la gente?

–Este disco es un proyecto absolutamente mío. Es la primera vez que compongo música y letra, que hago yo todo el proceso. Antes la música siempre la hacía mi hermano y yo las letras, pero ahora he hecho todo con la ayuda fundamental de los músicos. No tiene nada que ver con el anterior, es más personal. Cuando compones tu propia historia y no te ciñes a las composiciones que ha hecho otro es diferente. Siempre me muevo en el Rock&Roll, pero quizá sea menos callejero, un rollo más cantautor.

¿Cómo ha sido el cambio?

–Absolutamente diferente. He hecho todo, y para mí ha sido una experiencia mágica y maravillosa, porque he hecho lo que me ha dado la gana, con la inestimable ayuda y trabajo de Javi San Martín, el productor, y con el compromiso de los músicos que me acompañaron. Las letras no se las he tenido que enseñar a nadie, no he tenido que adaptarme a las melodías; he hecho lo que he querido.

¿Qué es lo que le inspira al crear?

–Yo siempre digo que para cualquier cosa artística tienes que vivir. Mis letras hablan de la vida, del amor y de sentimientos más que de enfoques sociales, aunque también los tenga. Es un disco absolutamente personal basado en vivencias personales. Mi vida está marcada por el amor, las maravillosas historias personales que he tenido, la manera de buscarme la vida, las subidas y las bajadas.

¿Qué es la música para usted?

–No concibo la vida sin música (ni sin mar o sin literatura); es una de las cosas que le dan sentido a mi vida.

¿Qué es el éxito de verdad?

–El respeto de mis compañeros músicos, a los que yo respeto y admiro.

La música en tiempos de pandemia y de guerra es difícil, pero también necesaria. ¿Qué aporta al mundo en momentos tan complicados?

–Aquí entra la fuerza mental de cada uno. Yo escribí esto en el confinamiento y había guerras en Siria, se ocupó Irak, Vietnam, Afganistán. Han existido miles de desgracias en la historia de la humanidad y la gente sigue componiendo. Expresarse y apreciar la belleza, hacerse feliz y disfrutar con las cosas de la vida es una necesidad del ser humano. A mí me gusta mucho escribir y cantar, pero también ver lo que hacen los compañeros y que eso me alimente el alma.