Autores de Electricaos: "¿Cómo definir a Barricada? La respuesta es sencilla: eran rock and roll"

Los autores de 'Electricaos' desgranan las claves de la biografía de Barricada, que recorre veintiocho años de un grupo que es la banda sonora de muchas generaciones

¿Qué ha motivado esta nueva tirada de ejemplares de 'Electricaos'?

–Desde hace ya unos cuantos años el libro estaba agotado y no se podía acceder a él si no era a través de las web de venta de segunda mano, que en algunos casos alcanzaban precios desorbitados. Durante este tiempo, los seguidores del grupo reclamaban periódicamente una nueva tirada, ya que en cierto modo se había convertido en un elemento de culto, y esa no era la idea inicial, todo lo contrario, siempre se ha pretendido que estuviera accesible para todas aquellas personas para las que la música de Barricada hubiera significado algo importante.

¿Trae alguna novedad respecto a la publicación original, que se editó en 2010?

–Esta edición es una reimpresión de la tirada original que reproduce exactamente el mismo contenido con el que se lanzó inicialmente. La única diferencia es que la edición original se realizó en tapa dura y ésta sale con tapa blanda. En cuanto al contenido, solo se ha añadido un pequeño texto como homenaje al Boni, guitarrista y cantante de la banda que falleció en 2021.

¿Cuál fue en su momento la razón o el motor para embarcarse en la escritura de esta biografía?

–Para nosotros Barricada fue la banda sonora de una buena parte de nuestra vida, fue el grupo que nos marcó en muchos sentidos y cuya música nos acompañó en momentos importantes. Y creíamos que el grupo merecía una biografía a la altura de su trayectoria y del impacto que tuvo en varias generaciones.

¿De qué manera está estructurada la publicación?

–Es una estructura cronológica que recorre la carrera del grupo disco a disco. Lógicamente, también se incluyen los inicios de sus miembros en otras formaciones y las diferentes aventuras musicales que sus integrantes tuvieron de forma paralela al discurrir de Barricada. Además, cada 'capítulo' se cierra con entrevistas a personas que de una manera u otra han estado ligadas a la banda, bien como compañeros de profesión o por su relación personal. También se hizo especial hincapié en que aparecieran buena parte de las letras de las canciones, así como contextualizaciones temporales y sociales.

¿Cómo fueron los comienzos de la banda, allá por el 82?

–Los años años 80 en Pamplona no fueron nada fáciles, muy convulsos política y socialmente. En esas circunstancias, montar un grupo de rock era una aventura de locos, muy locos. Casi no habías discográficas, los instrumentos se compraban a plazos, cada uno aprendía casi como podía y las condiciones para tocar eran bastante duras. De tal forma que los que conseguían no solo grabar un disco, sino hacer del rock su profesión, algo impensable, no era porque fueran buenos, tenían que ser muy buenos, en el sentido de contar con algo especial, diferente, que atrapara y conectara con la gente. Ese fue el caso de Barricada.

¿Cuál o cuáles serían los puntos de inflexión que marcaron esos 28 años de trayectoria recogidos en esta publicación?

–Como casi todas las bandas, el lanzamiento del primer disco es el primer hito importante, pero quizá en Barricada tuvo un punto mayor de logro, ya que en aquellos tiempos no era nada fácil que te editaran un álbum. Posteriormente, y por citar solo algunos, otros puntos de inflexión serían su salto a Polygram, ya que, como grupo de rock, no era nada fácil llegar a una multinacional; su primer doble directo, grabado en Madrid y Barcelona, que supuso su primer Disco de Oro; los discos 'Por instinto' (1991) y 'Balas blancas' (1992) que llegaron a Disco de Platino y colocaron a la banda en su momento de máxima fama y repercusión social, y, por supuesto, 'La tierra está sorda', disco conceptual que fue excepcionalmente acogido por generaciones separadas entre sí por unas cuantas décadas. En cuanto a conciertos, quizá el del 25 aniversario en Plaza del Rastro de la Txantrea fue uno de los más emotivos. También el del 20 aniversario con invitados en Atarrabia. Y de sus comienzos, ellos recordaban con especial sorpresa el que ofrecieron en la desaparecida sala Canciller de Madrid, en la presentación del disco 'Barrio conflictivo', donde el público acabó sacándoles a hombros.

Además de los miembros de Barricada, ¿quiénes más son parte protagonista de esta publicación?

–Un grupo de rock no puede funcionar sin su equipo técnico ni lograr el equilibrio emocional tras bajar del escenario sin sus familias. Tanto unos como otras fueron parte fundamental de la historia de Barricada y, por lo tanto, también tienen su capítulo especial en el libro.

Todas las entrevistas y textos están acompañadas de fotografías, portadas de discos... ¿Qué material gráfico encontramos en 'Electricaos'?

–Ese fue uno de los trabajos previos más costosos, ya que trabajamos buceando en diferentes archivos, tanto personales de los miembros de la banda, como de periódicos o personas allegadas al grupo. El material de partida fue ingente y se tuvo que hacer una selección importante. En el resultado final encontramos fotografías de todas las épocas, tanto en directo como promocionales de los discos, además de otras en las que el grupo aparece en contextos que no tienen nada que ver con la música o mostrando el trato cercano que siempre tuvieron con sus seguidores.

Después de esas más de quinientas horas de entrevistas y conversaciones con los miembros del grupo que conllevó el escribir esta biografía, ¿cómo definiríais a Barricada?

–La respuesta es sencilla. Barricada era rocanrol.

Que la primera edición de 'Electricaos' se agotase en poco tiempo, ¿es señal de que era una biografía muy esperada para un grupo tan querido y respetado en el rock estatal?

–Más que una señal de que la biografía era esperada fue indicativo de lo importante que había sido el grupo para muchas personas, de diferentes generaciones. En Navarra siempre se fue consciente de que Barricada era nuestro grupo, y una de las referencias ineludibles del rock estatal, a la par que parte de su esqueleto, pero quizá no se fuera muy consciente del alcance que tuvo la banda una vez traspasadas las mugas forales. Barricada fue un grupo que caló hondo entre los jóvenes gracias a un repertorio de canciones con el que se podían, y se pueden identificar. El público hizo suyos los temas de Barricada, eso quizá sea uno de sus mayores éxitos, y ha provocado que a día de hoy sea un grupo querido, respetado y añorado.

