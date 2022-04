El Gobierno asume 'Des-Adarve' ante el abandono de Tudela

Después de 3 años sin que se pudiera celebrar, por la pandemia y el evidente desinterés del equipo de gobierno de Navarra Suma del Ayuntamiento de Tudela, la capital ribera volverá a coger el certamen de arte efímero Des-Adarve, uno de los más relevantes de Navarra de arte moderno. El departamento de Cultura del Gobierno de Navarra es quien va a asumir la mayor parte del coste de su celebración (28.666 euros), gracias a una enmienda que I-E presentó en el Parlamento para que fuera incluido en los presupuestos de Navarra. El Ayuntamiento de Tudela no va a poner ni un solo euro para su celebración y ni siquiera ha contestado a las peticiones de los organizadores, Marta Pérez y Mikel Pau Casado, que ahora se han inmerso en un colectivo más amplio que se denomina El Empedrado. Tampoco estuvo ayer presente en su presentación.

Dado que en la última edición (2019) el presupuesto fue de 38.000 euros, la cantidad que pone el Gobierno no será suficiente y a esa partida se van a añadir 3.000 euros de la consejería de Juventud y otros 3.000 euros de Nasuvinsa. Junto a todo ello, están abiertos a aportaciones individuales o de empresas a través de crow founding, dado que es un proyecto cuyas aportaciones desgravan en Hacienda.

Des-Adarve quiere ser una puerta de entrada, abierta a todos los públicos, para conocer los espacios emblemáticos de Tudela a través de la participación y la creatividad del arte contemporáneo, poniendo a su vez en valor el patrimonio arquitectónico y cultural. En varios espacios del patrimonio tudelano se llevarán a cabo cuatro intervenciones de instalación artística efímera que inviten a re-conocer la ciudad.

En esta cuarta edición (comenzó en 2017) se emplearán cinco espacios, el mercado de abastos, el claustro de la iglesia de El Carmen, las escaleras de la Biblioteca Municipal, el palacio Marqués de San Adrián (Uned) y la residencia Misericordia, y tendrá como eje motivacional dos conceptos: Distancia y Desplazamiento. Según explican en la página web, "la distancia operó como dispositivo de protección a través del espacio o, en otras palabras, del desplazamiento del otro que en este caso podía contagiarnos o al que podíamos contagiar. Nos distanciamos para protegernos". Pero más allá de este visión, también en el desplazamiento se entiende un concepto "físico, temporal en el que también hay que tener en cuenta cómo ha ido cambiando la ciudad y las distintas culturas y religiones que la habitaron y la habitan", explicó Marta Pérez en la presentación.

las bases

Este año se han organizado dos categorías que deberán presentar los proyectos antes del 5 de junio. La primera, denominada Joven, se dirige a artistas de entre 18 y 35 años de edad que deberán presentar sus trabajos de forma anónima y con los datos encriptados. La segunda, Libre, no tiene límite de edad y en su instalación deberá contar con una o más asociaciones de la ciudad.

En la categoría joven se elegirán las tres mejores propuestas a las que se dará 1.350 euros para su montaje y entre las que se designará una ganadora que cobrará un premio de 2.000 euros. Por otra parte, en Libre se dará 1.850 euros para el montaje y la elegida podrá viajar a otras localidades de la mano de Nasuvinsa. Además se otorgará unas ayudas máxima de 240 euros por persona ó 720 euros por proyecto para viajes y residencia.

Tras la elección de los proyectos los días 24 y 26 de junio se hará una residencia previa para que los participantes estudien bien in situ los emplazamientos y posteriormente entre el 3 y el 9 de septiembre se procederá a su montaje.

El certamen Des-Adarve se abrirá al público entre el 10 y 18 de septiembre, semana en la que también se llevará a cabo el otro 50% del certamen las actividades que diversos colectivos culturales de la ciudad realizará coincidiendo con la exposición de las obras.

Dado que los proyectos que se montarán serán cuatro, el quinto emplazamiento servirá para la realización de muchas de estas actividades.

Ayuntamiento ausente

Ante la ausencia total del Ayuntamiento en la financiación de Des-Adarve, Marta Pérez destacó que el Consistorio ni siquiera les ha dado una negativa sino que no les ha contestado. "La excusa que nos han dado es que este año es el Avantgarde (murales urbanos). Cuando en la mayoría de las ediciones anteriores han coincidido ambas". Pérez destacó la colaboración de los técnicos municipales y reconoció que habían "tirado la toalla" y que "sin la aportación del Gobierno no lo hubiéramos hecho. Mikel y yo no nos veíamos con fuerzas de tirar del carro" y destacó el apoyo que han recibido de las personas que integran El Empedrado.

Hay que recordar que el certamen recibía alrededor de 50 proyectos de artistas nacionales e internacionales que visitaban y daban a conocer la ciudad. De hecho el Consorcio EDER (de desarrollo de Turismo que preside el propio alcalde de Tudela, Alejandro Toquero) marcaba dentro de sus estrategias la consolidación de este certamen con una cuantía de 60.000 euros (pagados en tres partes por Ayuntamiento, Gobierno y empresas) porque "han permitido posicionar la oferta cultural de la Ciudad en el conjunto de España, haciéndola referente a nivel nacional superando ampliamente el ámbito territorial de la propia Comunidad Foral". En el ámbito cultural el equipo de gobierno de Navarra Suma también ha quitado desde hace dos años la financiación del festival de cine Lo que viene. La concejalía de Cultura de Tudela ha cerrado el año 2021 con un superávit de más de 30.000 €.