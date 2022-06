Amistades nada peligrosas

Orquesta Sinfónica de Navarra y Orfeón Pamplonés

Director: Igor Ijurra. Programa: Cantata de San Juan Damasceno, de Sergéi Ivánovich Taneyev (1828-1910). Quinta sinfonía de Tchaikovsky. Programación: Ciclo de la orquesta. Lugar: Sala principal del Baluarte. Fecha: 26 de mayo de 2022. Público: Tres cuartos: (de 15 a 30 euros, con rebajas para jóvenes).

El último concierto del ciclo de la orquesta navarra, nos ha descubierto al compositor ruso Taneyev, discípulo, primero, y amigo, después, de Tchaikovsky. Su San Juan Damasceno ha sido, me atrevo a decir, para todos, un estreno. Eso sí, su música no se nos hace desconocida, porque, en sus tramos a capella (o sea del coro solo) está en la órbita de las Vísperas de Rachmaninoff, o las Liturgias de San Juan Crisóstomo de Tchaikovsky; y su densidad sinfónico-coral, tiene una clara influencia germana, brahmsiana, diríamos. En cualquier caso, ha sido una muy hermosa incorporación al repertorio de cada uno. Comienza la cantata con una atmósfera grave y en cierta penumbra: "Estoy tumbado en el silencio" canta el coro; y, a medida que avanza, por acumulación, se ensancha en un frondoso regulador. El coro, cuando se queda solo –a capella–, canta una preciosa polifonía basada en la liturgia ortodoxa, Mi amor no muere, muy bien empastada, con un matiz piano de toda la masa, de esos que emocionan e invitan al recogimiento. Esto se repetirá al final de la cantata, con el mismo efecto. La tercera parte –allegro– es una fuga de alabanza, bastante comprometida para el coro, con descaradas entradas, que abren los tenores, y que, en general, salva el Orfeón, aunque, la versión resulte un tanto de batalla; quizás no se pueda hacer de otra manera. La titular de la velada, Anna Rakitina, marca un compás medido y rotundo, como para que nada se le escape, excepto en las voces solas, que amasa, con las manos, un sonido muy hermoso y acogedor. Gustaron, sobre todo, esos tramos del coro a seco, como gustaba decir a Gerardo Diego cuando hablaba del Orfeón Pamplonés (La Tarde 20-1-1949); quien criticaba, también, que, a veces, la orquesta se lanzara al rojo vivo, o sea, avasallando un poco a las voces. En algunos momentos, se dio ese querer sobrevivir del coro a la orquesta.

En la segunda parte, –(en un programa muy coherente, al juntar a los dos amigos)– la titular de la velada y la orquesta, se lucieron: una versión magnífica de la quinta sinfonía de Tchaikovsky. La dirección de Rakitina –desde su discreción en el gesto– es impecable, eficaz, muy segura con lo que se quiere en todo momento. 1.- El comienzo se empantana en un grave cavernoso, la directora lo hace sin prisa y crea una expectación triste. El allegro, poco a poco se hace enérgico, controla muy bien la sonoridad –grande- que consigue de la orquesta. 2.- En el andante, manda el contraste fuerte-piano; primero la trompa, –uno de los pasajes más comprometidos del repertorio para este instrumento–, luego el clarinete, los violonchelos, el oboe cantan melodías que no dejan de tener una atmósfera sombría. El fortísimo que sigue, esta muy conseguido. 3.- El vals nos da un respiro; tomamos aire con su belleza danzable, aunque, al final asome ese fondo de tristeza; la versión da con el tempo: tranquilo, pero tampoco empalagoso. 4.- De altísima tensión, tanto en sonoridad, como en la claridad de la exposición de los temas, incluido el del primer movimiento en metales. A mi me pareció una versión muy luminosa, así que de las dos hipótesis de victoria o derrota, me quedo con la hipótesis de que es un canto de victoria sobre el destino. l